冷氣機設定｜開機調低溫度超錯？日本大廠實測一步驟極速降溫兼慳電

香港持續高溫，一返到屋企即開冷氣似乎無可避免。然而，許多人為了迅速降溫，習慣會將冷氣溫度調至最低，卻發現效果不彰，體感溫度遲遲不降。日本有電視節目曾進行實測，結果顯示另一種操作反而能更快帶來涼意，同時大幅慳電。裝修佬綜合日本實測結果和專業建議，揭示冷氣機最有效率的降溫與節電秘訣。 開機即調低溫度 降溫慢又耗電 面對室內高溫，許多人直覺反應就是把冷氣溫度調到最低，例如18°C，希望立刻感受冰涼。然而，有日本電視節目的實測卻指出，這種做法效率低下且耗電。

冷氣機實驗在36°C的高溫房間進行： 設定18°C： 冷氣機設定最低溫度，結果需要約7分鐘體感溫度才明顯下降。 設定28°C，風量最大： 保持較高溫度，但將風量調至最大，結果僅需約2分鐘就能感受顯著涼意。

節目更透過熱像儀觀察，發現當風量調高時，實驗人員的身體表面溫度及房間地板、牆壁都更快速變涼。耗電量數據也令人驚訝：當冷氣溫度從26°C調低1°C至25°C並運行15分鐘，耗電量急增超過一倍（由0.14度升至0.32度）。相比之下，將風量調至最大，耗電量僅微幅增加 （由0.14度升至0.17度）。 專家解釋，壓縮機佔冷氣機總耗電量約八成。降低設定溫度會迫使壓縮機長時間高負荷運轉，因此極為耗電。這些實測明確指出，單純調低溫度，不僅降溫效果慢，更會大幅增加電費負擔。

加大冷氣機風力為何降溫效果更佳？ 既然調低溫度不是最佳選擇，那麼「調大風量」為何能更有效率地降溫？這涉及到空氣對流的物理原理。 冷空氣下沉，熱空氣上升 冷空氣密度大於熱空氣，自然會下沉到房間底部；熱空氣則會滯留在上方。若風量不足，冷空氣會集中在低處，難以與上方的熱空氣混合，導致房間溫度分佈不均，讓人感覺不夠涼快。 加速空氣對流：當風量調大時 冷氣機吹出的強勁氣流會攪動室內空氣，強制冷熱空氣混合。這種「對流」作用能讓冷空氣迅速擴散到房間每個角落，同時將上方的熱空氣帶走，送回冷氣機進行製冷。

日本冷氣大廠教路：高效省電三大黃金法則 夏天面對酷熱天氣，如何既涼爽又節電？日本兩大冷氣品牌富士通和大金，根據其專業研究和實測，分享了以下關鍵建議： 1. 開機先「大風量」，再轉「自動模式」 剛回到家時室溫通常很高。此時，切勿直接將溫度調至最低。 冷氣機建議設定 開機初期 將冷氣機「風量」調到最大。這能讓冷空氣迅速在室內對流，在短時間內降低體感溫度。 感覺涼爽後 將風量設定切換至「自動模式」。冷氣機會智能地根據室溫和設定溫度，自動調整風速和壓縮機功率，以最節能的方式維持恆定溫度。

2. 善用電風扇或循環扇，促進室內空氣對流 單靠冷氣機的風力未必能讓整個房間均勻涼快，搭配輔助工具效果更佳。 冷氣機建議設定 將電風扇或循環扇放置在冷氣出風口下方，或對著房間中央吹送。 原理：風扇能將冷氣吹出的冷風傳送到更遠的角落，促進整個房間的空氣循環和對流，加速冷熱空氣混合。這能讓您即使將冷氣溫度調高1-2°C，也能感到足夠涼爽，從而減少冷氣機的耗電量。同時，風扇的氣流也有助於降低體感溫度。 3. 設定適當溫度：每高1°C省電近一成

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