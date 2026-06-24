PARK SILICON最快本周上載樓書 目標7月開售｜古洞新盤

黃光耀指，項目自上周公布命名後，迄今累計收到約千個查詢，當中約有一半屬內地客及新香港人，部分屬科研專才，亦不乏北區換樓客、用家等。有見市場反應熱烈，項目亦加快推售步伐，原先計劃7月初上載樓書，由於籌備進度理想，有機會本周可以公布，更不排除一次過上載兩期項目的樓書。

黃光耀續指，住戶可享「10分鐘生活圈」的體驗，項目坐落北都核心位置，區內學校、商場、政府大樓陸續進駐，整體發展規模、交通網絡及生活配套實力可媲美九龍市中心啟德站。交通為項目最大亮點，古洞港鐵站為全港第100個車站，坐落上水與落馬洲之間，是東鐵綫與規劃中北環綫的兩綫交匯點，預計最快2027年落成啟用，與「PARK SILICON」入伙日期相若。

設有 4 個示範單位

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，樓盤將提供4個示範單位，涵蓋一房至三房戶型，而項目步行僅2分鐘直達古洞港鐵站，並設全程有蓋行人走廊直達車站大堂，居住體驗等同地鐵站上蓋項目。此外，項目將設有約10萬方呎、樓高兩層的基座商場，預計明年中可以啟用。

會德豐地產高級經理（市務）吳家寶指，「PARK SILICON」住客會所連園林面積合共佔地約1.2萬方呎，設有泳池、健身室等設施。

「PARK SILICON」分兩期發展，提供781伙，第1期設457伙，第2期設324伙。標準戶涵蓋一房至三房，實用面積約310至600方呎，當中兩房佔近六成。