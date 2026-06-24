利嘉閣品牌故事登陸中央廣播電視總台及四大短片平台

利嘉閣地產一向以優質房地產服務為宗旨，近年備受內地客戶讚譽，在大灣區及多個內地城市都有口皆碑。主席施慧勤早前更獲邀接受內地不同的媒體專訪，並於騰訊視頻、優酷、bilibili 、搜狐等短片平台播放；而最新一個公司專訪節目，亦於今日(24日)在中央廣播電視總台的專題頻道中播出，將利嘉閣「真盤源」的品牌故事介紹予內地的同胞。
主席施慧勤接受專訪 闡述管治公司心路歷程
施慧勤早前分別接受了多個內地節目的專訪，向內地觀眾介紹了利嘉閣地產的特質、發展和信念，以及在本港房地產市場的核心優勢。其中，在知名主播李雨霏主持的《開拓者》節目訪談中，施氏就分享了利嘉閣的品牌理念與創新。她表示，利嘉閣自創立以來，始終秉持「以客為先、以誠為本」的核心價值，並於 2018 年率先推出「真盤源」行動，並作出「真實圖片」、「真實價格」、「真實委託」、「真實在售」四大承諾，贏得市場廣泛信任。
施慧勤又提到，創新是利嘉閣的核心價值之一，公司一直積極投放資源於科技應用與數字化轉型，在早期率先推出「VR線上睇樓」、自家研發「Rica+雲端工作系統」、「AI裝修」及近期推出「一鍵生成社交媒體文案」等功能，為客戶及員工帶來便利。
施慧勤更在專訪中談及在職場的自我身份轉變歷程，坦言過去外界常以「施永青女兒」來定義自己，但她選擇放下光環，由基層職位做起，在外資行及上海中介機構歷練，憑藉真誠與實幹逐步贏得信任。她強調，真正的領導力並非來自頭銜，而是能為團隊解決多少實際問題。此後，她秉持這個信念，以專業和堅毅的精神，帶領利嘉閣地產從不斷前進和蛻變。
施慧勤續指，隨着國家《十五五》規劃中，明確推進粵港澳大灣區的建設，打造國際一流灣區和世界級城市群，利嘉閣地產亦會更積極在大灣區城市推廣利嘉閣的品牌優勢，加大在內地的宣傳投放，尤其是自媒體平台，並透過不斷優化服務品質，致力提升品牌價值，力爭成為內地客戶廣泛認可及信賴的本港房地產代理公司。