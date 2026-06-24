利嘉閣品牌故事登陸中央廣播電視總台及四大短片平台

利嘉閣地產一向以優質房地產服務為宗旨，近年備受內地客戶讚譽，在大灣區及多個內地城市都有口皆碑。主席施慧勤早前更獲邀接受內地不同的媒體專訪，並於騰訊視頻、優酷、bilibili 、搜狐等短片平台播放；而最新一個公司專訪節目，亦於今日(24日)在中央廣播電視總台的專題頻道中播出，將利嘉閣「真盤源」的品牌故事介紹予內地的同胞。

主席施慧勤接受專訪 闡述管治公司心路歷程

施慧勤早前分別接受了多個內地節目的專訪，向內地觀眾介紹了利嘉閣地產的特質、發展和信念，以及在本港房地產市場的核心優勢。其中，在知名主播李雨霏主持的《開拓者》節目訪談中，施氏就分享了利嘉閣的品牌理念與創新。她表示，利嘉閣自創立以來，始終秉持「以客為先、以誠為本」的核心價值，並於 2018 年率先推出「真盤源」行動，並作出「真實圖片」、「真實價格」、「真實委託」、「真實在售」四大承諾，贏得市場廣泛信任。