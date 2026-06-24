樂風周佩賢｜旺角THE BOUNDARY全幢物業 小股東委託測量師行招標出售

物業為一幢全新落成的商住大廈，樓高23層，地盤面積約2,819方呎。項目住宅部分總實用面積約13,174方呎，提供58個住宅單位，戶型包括20個一房及38個開放式單位。

樂風集團創辦人及主席周佩賢上月離世，該集團旗下項目之一「THE BOUNDARY」有新進展。第一太平戴維斯（香港）及高力國際承業主委託為聯合獨家代理，以公開招標形式出售旺角界限街2C號全幢全新商住物業「THE BOUNDARY」，公開招標截止日期為2026年8月11日(星期二)正午12時正。

物業位處旺角界限街，屬九龍市區核心地段，周邊社區發展成熟，生活及商業配套齊全。鄰近港灣豪庭廣場及V Walk等大型商場，零售、餐飲、休憩及民生設施一應俱全；同時受惠於完善市區交通網絡，往來港鐵站及九龍主要商業、住宅區均方便快捷，加上距離城市大學及香港理工大學僅約15分鐘車程。

第一太平戴維斯投資及銷售部副主管及資深董事陳汝軒表示，「THE BOUNDARY」位處旺角核心住宅地段，屬市場罕有的全新全幢商住項目，兼具即時部署及長線增值潛力。項目單位組合靈活，配套完善，特別適合有意整體收購作投資、拆售，或研究作學生宿舍等營運用途的買家。