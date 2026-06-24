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出版：2026-Jun-24 19:20
更新：2026-Jun-24 19:20

瑜一單日標售5伙 吸金逾1.74億 成交呎價最高達4萬｜何文田新盤

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瑜一單日標售5伙 吸金逾1.74億 成交呎價最高達4萬｜何文田新盤

瑜一單日標售5伙 吸金逾1.74億 成交呎價最高達4萬｜何文田新盤

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華懋集團及港鐵合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」現樓銷情熾熱，今日（24日）連錄5伙大宅成交，合共套現逾1.74億元，成交呎價高達40,000元。

最新標售單位包括1伙特色單位，為第3A 28B室，實用面積1,234方呎，連51方呎天際平台，屬四房一套連儲物室間隔，成交價4,936萬元，呎價40,000元。單位除可享開揚何文田公園及京士柏上配水庫遊樂場綠意景致，更可眺望西九龍海景及多個地標式建築。另外標售單位4伙維港海景單位，當中3伙為三房一套單位，全數享向南維港開揚景致，包括第2A 27A室、第2A 11A室、以及第1A 11D室。實用面積996997方呎，成交價3,021萬至3,685.2萬元，呎價約30,30137,000元。另外亦有1伙兩房單位成交，為第2A27B室，實用面積597方呎，成交價2,137.69萬元，呎價35,807元。

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項目於不足兩個月內一共售出5伙特色單位，當中更包括多宗破頂成交，總套現逾2.69億元，呎價達46,500元。現時項目第1B期所有單位已全數沽清，而同類型西九方向逾1,200方呎之四房特色大宅供應稀缺，現僅餘3伙位於第1C5座之特色單位待售，相信市場準買家會把握機會。

前排向維港單位已累售116伙，涉資逾28億，平均成交呎價約33,000元。

「瑜一」系列累計銷售達754伙，總銷售金額逾132億元。

即睇何文田瑜一最新資訊 (House730)

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