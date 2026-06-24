瑜一單日標售5伙 吸金逾1.74億 成交呎價最高達4萬｜何文田新盤

華懋集團及港鐵合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」現樓銷情熾熱，今日（24日）連錄5伙大宅成交，合共套現逾1.74億元，成交呎價高達40,000元。

最新標售單位包括1伙特色單位，為第3A座 28樓B室，實用面積1,234方呎，連51方呎天際平台，屬四房一套連儲物室間隔，成交價4,936萬元，呎價40,000元。單位除可享開揚何文田公園及京士柏上配水庫遊樂場綠意景致，更可眺望西九龍海景及多個地標式建築。另外標售單位4伙維港海景單位，當中3伙為三房一套單位，全數享向南維港開揚景致，包括第2A座 27樓A室、第2A座 11樓A室、以及第1A座 11樓D室。實用面積996至997方呎，成交價3,021萬至3,685.2萬元，呎價約30,301至37,000元。另外亦有1伙兩房單位成交，為第2A座27樓B室，實用面積597方呎，成交價2,137.69萬元，呎價35,807元。