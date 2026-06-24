富豪．山峯四房四套4460萬成交 呎價2.2萬｜沙田新盤

樓市氣氛向好，豪宅新盤銷情持續。由百利保集團(617)及富豪酒店國際(078)合作發展的沙田九肚山麗坪路「富豪．山峯」今日(24日)透過招標形式售出1伙分層單位，成交價4,460萬元。

是次售出單位為第3座7樓A室，屬四房四套間隔，實用面積約2,023方呎，以4,460萬元售出，呎價約22,046元，成交期為150日。以上售價並不包括車位，惟買家可享有一個住宅車位的認購權。

「富豪．山峯」位於九肚山麗坪路23號，設7座住宅大樓及24間洋房，提供160伙，實用面積由1,554至4,960方呎。