熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Jun-24 20:38
更新：2026-Jun-24 20:38

富豪．山峯四房四套4460萬成交 呎價2.2萬｜沙田新盤

分享：
Mount Regalia view

富豪．山峯四房四套以4460萬元招標售出。

adblk4

樓市氣氛向好，豪宅新盤銷情持續。由百利保集團(617)及富豪酒店國際(078)合作發展的沙田九肚山麗坪路「富豪．山峯」今日(24)透過招標形式售出1伙分層單位，成交價4,460萬元。

是次售出單位為第37A室，屬四房四套間隔，實用面積約2,023方呎，以4,460萬元售出，呎價約22,046元，成交期為150日。以上售價並不包括車位，惟買家可享有一個住宅車位的認購權。

「富豪．山峯」位於九肚山麗坪路23號，設7座住宅大樓及24間洋房，提供160伙，實用面積由1,5544,960方呎。

adblk5
布梳化/真皮梳化/科技布梳化優缺點比較｜（資料來源︰裝修佬） 布梳化/真皮梳化/科技布梳化優缺點比較｜布梳化優點和缺點（資料來源︰裝修佬） 布梳化/真皮梳化/科技布梳化優缺點比較｜真皮梳化優點和缺點（資料來源︰裝修佬） 布梳化/真皮梳化/科技布梳化優缺點比較｜科技布梳化優點和缺點（資料來源︰裝修佬）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務