柴灣德景工業大廈一籃子單位放售 意向價逾8614萬｜工廈市況

近月本港工商舖買賣成交回暖，中原(工商舖)數據指出，5月份工商舖買賣市場共錄得約402宗成交，創自2023年3月後新高，當中工廈市場更錄得約259宗買賣成交，亦為近4年新高。有業主見市場買賣交投活躍，趁勢放售旗下一籃子自用工廈物業套現，並將以售後租回形式繼續經營，新買家預料可享逾5厘租金回報。項目更由中原(工商舖)負責獨家代理銷售事宜，意向價約8,614.9萬元。

中原(工商舖)寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，是次放售物業位於柴灣利眾街27號德景工業大廈，涉及2層全層分別為14樓1號及2號室、17樓1號及2號室，以及3個單位 - 1樓1號室連平台、2樓1號室連平台、18樓2號室，總建築面積約27,790方呎，業主叫價為每平方呎約3,100元，總意向價約8,614.9萬元，物業將連2個貨車位及1個私家車位一併放售。