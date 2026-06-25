柴灣德景工業大廈一籃子單位放售 意向價逾8614萬｜工廈市況

近月本港工商舖買賣成交回暖，中原(工商舖)數據指出，5月份工商舖買賣市場共錄得約402宗成交，創自2023年3月後新高，當中工廈市場更錄得約259宗買賣成交，亦為近4年新高。有業主見市場買賣交投活躍，趁勢放售旗下一籃子自用工廈物業套現，並將以售後租回形式繼續經營，新買家預料可享逾5厘租金回報。項目更由中原(工商舖)負責獨家代理銷售事宜，意向價約8,614.9萬元。
中原(工商舖)寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，是次放售物業位於柴灣利眾街27號德景工業大廈，涉及2層全層分別為14樓1號及2號室、17樓1號及2號室，以及3個單位 - 1樓1號室連平台、2樓1號室連平台、18樓2號室，總建築面積約27,790方呎，業主叫價為每平方呎約3,100元，總意向價約8,614.9萬元，物業將連2個貨車位及1個私家車位一併放售。
業主經營迷你倉業務 可售後租回形式繼續經營
唐苑雯補充，業主經營迷你倉業務，迷你倉營運成本低，折舊率少，以往一個合規格的迷你倉也要每方呎4,000至5,000元左右，目前此個項目只需3,000餘元就可現成購入，業主可以售後租回形式繼續經營，租金為每方呎約13.5元，租期為期3年，及後可續租3年，新買家預料可享回報率約5.2厘外，業主亦可把迷你倉業務轉讓給新買家，提供上佳的彈性安排。
唐苑雯稱，德景工業大廈位於柴灣工貿區，樓高26層，其中低層地下為入口大堂及工作室，高層地下為停車場及機房，而1樓至24樓則為工業用途，配備1部載客升降機及3部載貨升降機。此外，該物業距離柴灣港鐵站僅約3分鐘步程，鄰近多條巴士及小巴路線，交通便利；同時，大廈毗鄰區內甲廈東貿廣場，商業配套齊全，切合企業辦公、倉儲等需求。
唐苑雯指出，翻查記錄，德景工業大廈曾錄得逾4,000元成交個案，涉及6樓4號室，面積約1,524平方呎，於2021年7月以約655萬元成交，呎價約4,298元，是次業主每方呎叫價3,100元屬合理水平。同時，唐苑雯認為，是次放售物業獲業主承諾售後租回，可為新買家提供至少3年穩定租金回報，在3年租約期滿後更有機會續租3年，而逾5厘租金回報於工商物業中實屬難得，相信可獲追求穩定租金回報的長線投資者青睞。