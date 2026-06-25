5月二手居屋登記按月減6% 利嘉閣：買家靜候攪珠結果 二手成交放緩｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本年二手居屋登記量已連續五個月位於450宗的相對高位以上，顯示登記量撇除前年及去年撤辣的情況下，踏入高位常態化。土地註冊處最新數據顯示，五月份全港錄得497宗居屋二手買賣登記（數字主要反映四月中旬至五月上旬居屋第二市場及自由市場市況），較四月份的527宗按月減少6%。而期內成交總值錄約21.04億元，較前月的22.67億元，按月下跌約7%。

5月居屋每宗均價 423 萬 31 個月次高 售價方面，五月份二手居屋平均每宗涉約423.4萬元，較四月份的430.1萬元微跌1.6%，僅次於前月均價，為31個月次高。此外，上月的登記不乏矚目成交個案，當中以油麻地富榮花園6座一個低層A室的登記金額最高，該單位實用面積約592方呎，以約835萬元易手，呎價約14,105元；至於呎價最高者，則為啟德啟朗苑A座一個高層6室單位，實用面積約460方呎，以約668萬元成交，呎價高達14,522元。

三區兩跌一升 港島區按月逆市升 24% 按樓價作分析，當中4個價格組別交投量錄得下跌，其中跌幅最大的是價值600萬元或以上組別，五月份錄33宗二手居屋登記，按月減少近27%；其次，價值500萬元至600萬元以內組別的登記量亦較前月跌近15%。至於登記量最活躍的300萬至400萬元以內組別則錄164宗，較四月的175宗少約6%。而價值200萬元以內及價值200萬元至300萬元以內兩個細價組別的登記量分別逆市增加71%及15%，各錄12宗及45宗登記。如以地區劃分，九龍區五月份錄119宗登記，按月減少約13%；新界區錄316宗，比起前月少約7%；至於港島區期內錄62宗，按月逆市升24%。

兆康苑以 12 宗買賣登記登頂熱賣居屋屋苑榜首 如按屋苑細分，五月份屯門兆康苑以12宗買賣登記登頂熱賣居屋屋苑榜首，惟登記宗數按月跌14%；而九龍灣麗晶花園及天水圍屏欣苑同以11宗買賣登記成為亞軍。其中，屏欣苑更錄得逾2.6倍的按月升幅。此外，火炭穗禾苑、天水圍天頌苑、大水坑富安花園及馬鞍山錦英苑各錄10宗登記，成為上月季軍。值得一提的是，馬鞍山錦英苑上月的登記宗數較前月升1.5倍，而將軍澳廣明苑及天水圍天富苑亦錄得1倍的按月升幅。