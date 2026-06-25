5月二手居屋登記按月減6% 利嘉閣：買家靜候攪珠結果 二手成交放緩｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本年二手居屋登記量已連續五個月位於450宗的相對高位以上，顯示登記量撇除前年及去年撤辣的情況下，踏入高位常態化。土地註冊處最新數據顯示，五月份全港錄得497宗居屋二手買賣登記（數字主要反映四月中旬至五月上旬居屋第二市場及自由市場市況），較四月份的527宗按月減少6%。而期內成交總值錄約21.04億元，較前月的22.67億元，按月下跌約7%。
5月居屋每宗均價423萬 31個月次高
售價方面，五月份二手居屋平均每宗涉約423.4萬元，較四月份的430.1萬元微跌1.6%，僅次於前月均價，為31個月次高。此外，上月的登記不乏矚目成交個案，當中以油麻地富榮花園6座一個低層A室的登記金額最高，該單位實用面積約592方呎，以約835萬元易手，呎價約14,105元；至於呎價最高者，則為啟德啟朗苑A座一個高層6室單位，實用面積約460方呎，以約668萬元成交，呎價高達14,522元。
三區兩跌一升 港島區按月逆市升24%
按樓價作分析，當中4個價格組別交投量錄得下跌，其中跌幅最大的是價值600萬元或以上組別，五月份錄33宗二手居屋登記，按月減少近27%；其次，價值500萬元至600萬元以內組別的登記量亦較前月跌近15%。至於登記量最活躍的300萬至400萬元以內組別則錄164宗，較四月的175宗少約6%。而價值200萬元以內及價值200萬元至300萬元以內兩個細價組別的登記量分別逆市增加71%及15%，各錄12宗及45宗登記。如以地區劃分，九龍區五月份錄119宗登記，按月減少約13%；新界區錄316宗，比起前月少約7%；至於港島區期內錄62宗，按月逆市升24%。
兆康苑以12宗買賣登記登頂熱賣居屋屋苑榜首
如按屋苑細分，五月份屯門兆康苑以12宗買賣登記登頂熱賣居屋屋苑榜首，惟登記宗數按月跌14%；而九龍灣麗晶花園及天水圍屏欣苑同以11宗買賣登記成為亞軍。其中，屏欣苑更錄得逾2.6倍的按月升幅。此外，火炭穗禾苑、天水圍天頌苑、大水坑富安花園及馬鞍山錦英苑各錄10宗登記，成為上月季軍。值得一提的是，馬鞍山錦英苑上月的登記宗數較前月升1.5倍，而將軍澳廣明苑及天水圍天富苑亦錄得1倍的按月升幅。
陳海潮：本月二手居屋登記量將處500宗上下窄幅水平徘徊
陳海潮指出，在過去約有最多兩成的白居二獲批申請者不會在限期內購買未補價單位，為求用盡白居二配額，房委會在去年年末亦額外發出一批批准信，相信將為二手居屋市場「托底」。陳海潮預期，如「居屋2025」攪珠結果按政府計劃於本月下旬揭曉，相信購買力最快於七月才回流至二手市場，而在此之前，預計本月二手居屋登記量仍將處於約500宗上下的窄幅水平徘徊。