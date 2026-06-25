長實波老道應天逾3.8億成交 呎價12.6萬刷新今年一手新高｜半山豪宅

陳詠慈表示，「應天」自推出市場短短3星期，項目僅有的兩套頂層連天台大宅旋即售罄。

長實營業經理陳詠慈表示，「應天」自推出市場短短3星期，項目僅有的兩套頂層連天台大宅旋即售罄，足證市場對頂級物業的渴求，而「應天」迄今已招標售出共4套大宅，套現逾10.5億元。

長江實業集團(1113)旗下港島半山豪宅波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」今日(25日)以招標形式售出位於20樓10號的頂層連天台大宅，成交金額3.80772億元，成交呎價126,000元，刷新「應天」成交金額及成交呎價新高；更成功衛冕今年全港一手住宅單位成交呎價新高。

是次成功招標售出單位為20樓10號頂層連天台大宅，屬五房三套間隔，實用面積3,022方呎。大宅採用闊寬橫廳設計，並連接412方呎的前庭，飽覽中環至灣仔一帶的繁華景致。單位層與層之間高度達3.5米，盡顯大宅風範；天台面積2,136方呎，並設有私人泳池。

「應天」位於波老道上端，以橫排式規劃，配以同一座向編排，每戶互不對望，再加上特設私人升降機大堂，私隱度極高。 「應天」享雙邊景致，前迎香港金融樞紐、維多利亞港及九龍核心盛景，後靠馬己仙峽、寶雲山、歌賦山等一帶翠綠山巒。