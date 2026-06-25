原舍示範單位單日錄2000人次參觀 最快周内推特色戶招標｜油麻地新盤

東立地產有限公司地產部總監陳玉成表示，昨日(24日)下午四時開始首度開放示範單位予公眾參觀，累積錄得達4,000參觀人次，而綜合現場所見及代理的訊息，計劃購買單位作長線收租的投資者佔50%，相信與項目配備媲美五星級酒店的訂製傢俬‧臻品全效集成家居系統，買家收樓時已可「拎包入住」，無須裝修即可放租，減省成本與時間，亦提升了單位的租務吸引力；而睇樓人士中，用家佔50%，當中不少屬同區分支家庭客，計劃購入單位供子女居住。

陳玉成續表示，項目共有6伙特色單位，包括2個位於27及28樓A及C室的複式戶，當中27及28樓A室單位，屬整個項目最大面積單位，實用面積674方呎，附設117方呎平台及354方呎天台；另亦有4個位於3樓的連平台特色單位，實用面積由180至280方呎，附設平台面積由76至179方呎不等，而相關的特色戶迄今暫已接獲逾100組準買家查詢，由於市場反應熱烈，不排除本周較後會推出相關的單位招標。

「原舍」樓高25層合共提供84伙住宅單位，首張價單涵蓋30伙，單位分布於項目6樓至18樓，全部屬標準單位，包括8伙開放式戶及22伙一房戶，實用面積由218至318方呎，售價410.8萬至624.5萬元，呎價由17,385至21,518元。以最高折扣8%計算，折實單位售價由378萬至574.6萬元，折實呎價15,997至19,798元，折實平均呎價17,545元。