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地產
出版：2026-Jun-25 18:36
更新：2026-Jun-25 18:36

利嘉閣連續15年膺「香港家居博覽」指定地產代理 推動優質家居生活 延續家的感覺

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利嘉閣地產企業傳訊及研究部高級聯席董事關碧紅(右)擔任香港家居博覽2026開幕儀式主禮嘉賓，展覽集團主席王學譜(左) 贈予關碧紅女士感謝狀。

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利嘉閣地產一直致力向客戶提供最專業的房地產服務，幫助客人購得理想安樂窩，尋找「家的感覺」；而公司已連續15年成為「香港家居博覽2026」的主要贊助機構及指定地產代理，與主辦方繼續攜手推動優質的家居生活。

一連四天的博覽會今日(25)開始假灣仔會議展覽中心舉行，利嘉閣地產企業傳訊及研究部高級聯席董事關碧紅代表公司出席開幕禮，並且擔任的主禮嘉賓。

關碧紅表示，十分榮幸能夠與家居博覽會的主辦方長期合作，此博覽會可說是每年業界的盛事。她續指，今年本港樓市持續升溫，發展商推出大型新盤均屢屢沽清，對裝修及添置、更換家具等需求殷切，而是次的博覽會正好幫助置業人士輕鬆打造理想安樂窩，參展商包括各項最新家居產品及服務資訊，讓置業者可以一站式輕鬆安排新居布置，這與利嘉閣地產一直致力推廣「真盤源」平台，以專業優質服務協助買家置業的理念，可謂同出一轍。

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今年的博覽會規模龐大，共分7大展區並設有超過1,000個展位，匯聚眾多優質品牌的家電、床上用品，以及多間室內設計、裝修與家居服務商參展，旨在推動建材、家品、設計及科技創新。此外，今年大會繼續推出「樂齡館」，專為年長人士展示無障礙家具、智能家居及健康護理等量身打造的產品與服務，致力為長者營造安全舒適的居住環境，全面提升生活質素。

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