利嘉閣連續15年膺「香港家居博覽」指定地產代理 推動優質家居生活 延續家的感覺

利嘉閣地產一直致力向客戶提供最專業的房地產服務，幫助客人購得理想安樂窩，尋找「家的感覺」；而公司已連續15年成為「香港家居博覽2026」的主要贊助機構及指定地產代理，與主辦方繼續攜手推動優質的家居生活。

一連四天的博覽會今日(25日)開始假灣仔會議展覽中心舉行，利嘉閣地產企業傳訊及研究部高級聯席董事關碧紅代表公司出席開幕禮，並且擔任的主禮嘉賓。

關碧紅表示，十分榮幸能夠與家居博覽會的主辦方長期合作，此博覽會可說是每年業界的盛事。她續指，今年本港樓市持續升溫，發展商推出大型新盤均屢屢沽清，對裝修及添置、更換家具等需求殷切，而是次的博覽會正好幫助置業人士輕鬆打造理想安樂窩，參展商包括各項最新家居產品及服務資訊，讓置業者可以一站式輕鬆安排新居布置，這與利嘉閣地產一直致力推廣「真盤源」平台，以專業優質服務協助買家置業的理念，可謂同出一轍。