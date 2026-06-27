伯明翰Boulevard & Origin涉278戶 兩房戶入場價33萬英鎊 (多圖)｜海外樓市

隨著英國城市投資格局逐步重整，英國第二大城市伯明翰（Birmingham）正憑藉交通基建、城市更新及產業升級，迎來新一輪發展機遇。位於伯明翰 Southside核心文化區 Bristol Street的 Boulevard & Origin，正是承接這股城市升級趨勢的代表項目。Boulevard提供 145伙設計精美的現代住宅單位，主打一至兩房戶型，面積約 427至 848方呎；Origin則提供 133伙私人住宅公寓，定位為新一代城市生活而設，提供一至兩房單位，面積約427至797方呎，兩房單位售價由約33萬英鎊起。兩個項目均為 999年租期、零地租，服務費約每方呎 3.50英鎊。

項目所在位置亦鄰近伯明翰重點更新板塊 Smithfield。該大型重建項目位於 Bullring 以南，規劃涵蓋約 40英畝土地，預計引入約 3,400伙新住宅及逾 200萬方呎商業空間，進一步強化市中心作為綜合生活及商業核心的角色。對 Boulevard & Origin住戶而言，未來不但可享受 Southside既有的文化生活氛圍，亦有望受惠於周邊大型更新項目帶來的人流、就業及配套升級。 單位設計方面，Boulevard著重採光、景觀及居住舒適度，部分單位設有露台或平台，並以節能及可持續生活為設計方向。項目圍繞中央園景庭院而建，為住戶營造更具社區感及私密度的城市居住環境。Origin則以設計感、空間流動性及自然採光為核心，單位透過大面積窗戶提升室內光線與開揚感，配合簡潔線條、中性色調及現代物料，打造兼具實用與格調的居住空間。

住客配套方面，Boulevard & Origin均提供一系列貼合現代城市生活需要的設施，包括健身室、影院室、住客休息室、共享工作空間、天台花園及私人用餐設施。這些配套不但提升自住質素，亦回應年輕專業人士、留學生及企業租客對「工作、社交、休閒一體化」住宅的需求。尤其在遙距工作及彈性工作模式普及後，共享工作空間及住客休息區等設施，對高質素租客更具吸引力。 交通方面，Boulevard & Origin 具備市中心住宅少有的便利性。步行約15分鐘可達 Grand Central，乘搭巴士約9分鐘可達 HS2 Curzon Street 車站。隨著未來 HS2 通車，伯明翰至倫敦的交通連繫將進一步提升，為市中心住宅帶來更強的跨城流動及租賃需求支撐。

教育及就業基本面亦為伯明翰住宅市場提供穩定承托。伯明翰每年擁有超過 80,000名學生，並由 University of Birmingham、Birmingham City University 及 Aston University 等院校帶動龐大人才供應；同時，約 49% 畢業生選擇畢業後留在伯明翰發展。商業方面，伯明翰擁有英國倫敦以外第二大經濟體量，Colmore Business District 聚集多家金融、專業服務及科技企業，為市中心住宅帶來源源不絕的專業租客群。 整體而言，Boulevard & Origin並非單純以價格吸引市場，而是透過 Southside核心地段、完善住客配套、靈活一至兩房戶型及伯明翰城市升級紅利，提供一個兼具自住質素與投資潛力的市中心住宅選擇。對希望避開倫敦高溢價、同時捕捉英國第二城市增長潛力的買家而言，Boulevard & Origin值得重點留意。

Boulevard & Origin 展銷會詳情： 日期︰ 2026 年 6 月 28 日 ( 週日 ) 開放時間︰下午 2 時 30 分 - 下午 5 時 地點︰尖沙咀百樂酒店 4 樓貴賓廳 活動時間︰下午 3 時 活動內容︰留學白送 50 萬房租？伯明翰 Boulevard & Origin 兩房「以學養房」實戰精算課