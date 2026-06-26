50指標屋苑上周買賣按周再跌3% 利嘉閣：連跌五周 近十七周最少｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受股市偏軟、觀望美國議息結果及不穩的多雨天氣影響，對上一周二手屋苑交投維持低位徘徊，未見起色。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（15/6—21/6）共錄67宗買賣個案，較前周（8/6—14/6）的69宗減少3%，連跌五周並創自今年二月中農曆新年以後的十七周新低。
三區交投量各自發展 僅港島區回升40%
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量個別發展，當中九龍區交投量按周減少、新界區持平，港島區則略有回升。九龍區21個指標屋苑上周共錄31宗交投，較前周的35宗減少11%，其中將軍澳中心及美孚新村各錄2宗買賣，按周減幅分別達50%；黃埔花園及海逸豪園各自錄得3宗成交，按周分別減少40%及25%。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄29宗買賣，與前周的宗數相同，其中大埔中心及映灣園各錄3宗交投，分別按周急增2倍；名城及藍天海岸分別錄得2宗買賣，按周增幅各達1倍；不過，灝景灣期內僅錄1宗成交，較前周的2宗減少50%；沙田第一城及YOHO Town期內分別錄得3宗及2宗買賣，按周分別減少25%及33%。
「零成交」屋苑按周增20%
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄7宗買賣，較前周的5宗增加40%，其中太古城交投量由前周的1宗，大增2倍至上周的3宗；康怡花園、南豐新村及藍灣半島則各自錄得1宗、1宗及2宗成交。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有18個屋苑錄得「零成交」，較前周的15個增加20%，當中九龍區及新界區各佔7個屋苑，港島區則佔4個。
陳海潮：料本周觸底回升 重上70至80宗水平
陳海潮指出，踏入六月份以來，在盤源短缺、一手同告轉靜下，整體市場氣氛顯得較為觀望，加上市場憂慮息口走向及連日大雨均影響買賣雙方睇樓及交易心情。再者上周有端午節長假期，不少市民外遊休戰，故導致連周指標屋苑交投極為偏軟。本周市況陸續恢復，冀在購買力再次聚集下，50指標屋苑買賣可以觸底回升，重上70至80宗水平，惟後市仍會受股市表現及新盤開售形勢所牽動。