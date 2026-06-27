中原：5月樓宇按揭登記按月升38.3% 創4個月高位｜樓市數據

5月登記私人住宅樓花按揭465宗，按月增加70宗或17.7%，登記量較多的項目包括SIERRA SEA第2A期。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年5月登記樓宇按揭合約(不包括樓花)7,741宗，按月上升2,143宗或38.3%，連升2個月共45.5%，為4個月高位。中銀承辦的合約有2,556宗，佔33.0%；匯豐1,946宗，佔25.1%；恒生1,017宗，佔13.1%；渣打551宗，佔7.1%；中國工商銀行(亞洲)419宗，佔5.4%。中銀整體樓按市佔按月增加5.9個百分點，連升2個月，重上三成水平，為7個月高位，並連續20個月高踞榜首。匯豐市佔按月升1.6個百分點，為17個月高位，連續15個月位列第二。

2026年5月登記二手私人住宅現樓按揭合約2,427宗，按月上升111宗或4.8%，連升4個月共26.1%，創2023年5月後的36個月(3年)新高。新春前買家釋放購買力，二手交投活躍，帶動二手現樓按揭需求增加。新春過後，樓價升勢持續，買家入市信心增強，二手市況明顯升温，加上3月大型銀行相繼推出定息按揭優惠，預期第二季二手現樓按揭可約達7,500宗，料將創2022年第三季後的15個季度(近4年)新高。

5 月私宅現樓按揭登記量按月微升 0.3%

2026年5月登記私人住宅現樓按揭4,708宗，按月微升16宗或0.3%，連升3個月共34.1%，為4個月高位。其中一手市場1,552宗，二手樓市2,427宗，轉按/現契重按有560宗。二手按揭連升4個月，而一手按揭及轉按則同樣連升2個月後回軟。

5月登記私人住宅樓花按揭465宗，按月增加70宗或17.7%，為2025年10月後的7個月高位。登記量較多的項目，SIERRA SEA第2A期、柏景峰、上然3期、柏瓏2期柏瓏III等。

5月登記居屋、夾屋、租置計劃按揭合約2,859宗，按月飆升2,123宗或2.88倍。數字終止3個月連跌反彈，創2023年6月後的35個月(近3年)新高。登記量主要集中於九龍灣綠置居宏緻苑及元朗新居屋朗天苑，這兩個項目陸續入伙承辦按揭，推升整體資助房屋樓按再度突破二千宗水平。資助房屋樓按超過五成屬中銀承辦，因此推高該行的整體市佔率重越三成。