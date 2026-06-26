港島豪宅新盤發力 應天 特色戶逾3.8億沽 呎價12.6萬 今年一手最高

樓市氣氛暢旺，港島區豪宅新盤發力連錄成交個案。其中長江實業集團(1113)旗下港島西半山波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」招標售出1伙頂層連天台大宅，成交價逾3.8億元，呎價12.6萬元，除創項目「雙頂破」外，再度刷新今年全港一手住宅單位成交呎價新高紀錄。
「應天」昨招標售出20樓10號頂層連天台大宅，屬五房三套間隔，實用面積3,022方呎，採闊寬橫廳設計，並連接412方呎的前庭，飽覽中環至灣仔一帶景致。單位層與層之間高度3.5米，天台面積2,136方呎，並設有私人泳池。長實營業經理陳詠慈表示，「應天」自推出市場僅3星期，僅設兩套頂層連天台大宅旋即售罄，足證市場對頂級物業的渴求。「應天」迄今已招標售出4套大宅，套現逾10.5億元。
「應天」提供66伙分層住宅單位，當中60伙標準分層單位，主要屬三房雙套及四房雙套大宅設計，實用面積由1,875至2,193方呎。
DEEP WATER SOUTH四房雙套戶逾7552萬沽
會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」第6A期及6B期昨均錄成交，合共套現近8,462萬元。其中第6B期GRANDE BLANC招標售出第1A座25樓A室，屬四房兩套加工作間連洗手間加私人升降機大堂開則，實用面積1,696方呎，成交價7,552.2萬元，呎價44,530元。
即睇黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」第6A期MONT BLUE最新資訊(House730)
即睇黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」第6B期GRANDE BLANC最新資訊(House730)
OPPO創始人1.8億購西半山寶峰
泛海國際(129)等發展的西半山「寶峰」本月售出2伙，其中1伙低層A室，實用面積4,143方呎四房戶，連1個車位以1.8億元售出，呎價約43,447元。資料顯示，物業登記買家姓名為金樂親(JIN LEQIN)，中英文名稱均與內地手提電話品牌OPPO聯合創始人相同，料為同一人。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，隨着本港首季經濟表現強勁，加上地緣政治局勢下，全球資金加速湧入香港，尤其內地客積極入市，豪宅後市仍被看高一線。若樓價升勢持續，足以抵銷加稅影響，預期下半年逾億元超級豪宅交投有望反彈。由於豪宅供應稀缺，發展商續採取惜售策略，呎價勢將拾級而上。