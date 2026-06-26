港島豪宅新盤發力 應天 特色戶逾3.8億沽 呎價12.6萬 今年一手最高

樓市氣氛暢旺，港島區豪宅新盤發力連錄成交個案。其中長江實業集團(1113)旗下港島西半山波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」招標售出1伙頂層連天台大宅，成交價逾3.8億元，呎價12.6萬元，除創項目「雙頂破」外，再度刷新今年全港一手住宅單位成交呎價新高紀錄。 「應天」昨招標售出20樓10號頂層連天台大宅，屬五房三套間隔，實用面積3,022方呎，採闊寬橫廳設計，並連接412方呎的前庭，飽覽中環至灣仔一帶景致。單位層與層之間高度3.5米，天台面積2,136方呎，並設有私人泳池。長實營業經理陳詠慈表示，「應天」自推出市場僅3星期，僅設兩套頂層連天台大宅旋即售罄，足證市場對頂級物業的渴求。「應天」迄今已招標售出4套大宅，套現逾10.5億元。

DEEP WATER SOUTH昨錄2宗成交，合共套現近8,462萬元。