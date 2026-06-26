差估署｜樓價指數連漲12個月共12.36% 利嘉閣：相隔7年最長升浪 後市續俏

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市持續價量齊升，創下連漲12個月的佳景，為自2018年中以來，相距接近7年來最長的升浪，雖然踏入6月份以來交投有所放緩，惟料樓價仍可保平穩向俏。差估署今日公布的最新數據顯示，2026年5月份私人住宅售價指數報321.9點，較4月的317.4點續升1.42%，創下近31個月來新高。自去年6月起，樓價已連升12個月，期間累漲近12.36%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，目前仍挫19.14%。

今年5月份樓價升幅再度擴大，主要反映4月下旬至5月上旬的實際市況，當時新盤再開動並屢屢沽清，連續15個月錄逾千宗成交水平，加上失業率回落0.1個百分點至3.7%低企。此外，於4月底美國議息後連續第3次維持利率不變，而多家大行相繼調高本港GDP及樓價預測，加之香港首季GDP大增5.9%，均有利樓價表現堅挺。