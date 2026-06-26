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出版：2026-Jun-26 14:15
更新：2026-Jun-26 14:15

差估署｜5月樓價指數按月升1.42% 租金再破頂 中原陳永傑：下半年樓價升勢持續

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2026年首5個月樓價已累升7.44%。(資料圖片)

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差餉物業估價署剛公布樓價指數，2026年5月私人住宅售價指數報321.9點，按月升1.42%，指數已連升12個月，按年升幅達12.36%。2026年首5個月樓價已累升7.44%。5月租金指數再創歷史新高，按月升0.34%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署指數連升12個月，主要是受惠於撤辣效應，及外圍金融市場波動，物業再度發揮避險作用所致；加上租金連創新高，疊加了物業的保值功能，令今年香港樓價升勢銳不可擋。惟近日港股跌穿23,000點，發展商亦減慢推盤步伐，6月份一手暫錄約763宗，較5月份減少逾六成，中原地產促成的二手成交亦較上月減少三成。

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陳永傑稱，對下半年仍充滿信心，香港經濟穩健，香港IPO上市是全球之冠，政治及政策穩定下，料下半年樓價將保持升勢，只是升勢或因加息而放緩，相信下半年樓價仍有5%至8%的升幅。

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陳永傑相信下半年樓價仍有5%至8%的升幅。

下半年租金指數有望再升3%

租金指數方面，繼續受惠於各項專才政策，租金指數再創歷史新高，連升7個月，惟升幅遜於樓價，今年首5個月租金指數累升1.8%。陳永傑指，本港各項專才優才及增加海外大學生學額政策持績，租賃需求有增無減，令租金屢創新高，6月開始踏入暑假租賃旺季，料租金升勢於未來三月更為凌厲。下半年租金指數有望再錄得3%的升幅。

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