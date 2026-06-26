差估署｜5月樓價指數按月升1.42% 租金再破頂 中原陳永傑：下半年樓價升勢持續

差餉物業估價署剛公布樓價指數，2026年5月私人住宅售價指數報321.9點，按月升1.42%，指數已連升12個月，按年升幅達12.36%。2026年首5個月樓價已累升7.44%。5月租金指數再創歷史新高，按月升0.34%。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署指數連升12個月，主要是受惠於撤辣效應，及外圍金融市場波動，物業再度發揮避險作用所致；加上租金連創新高，疊加了物業的保值功能，令今年香港樓價升勢銳不可擋。惟近日港股跌穿23,000點，發展商亦減慢推盤步伐，6月份一手暫錄約763宗，較5月份減少逾六成，中原地產促成的二手成交亦較上月減少三成。

陳永傑稱，對下半年仍充滿信心，香港經濟穩健，香港IPO上市是全球之冠，政治及政策穩定下，料下半年樓價將保持升勢，只是升勢或因加息而放緩，相信下半年樓價仍有5%至8%的升幅。