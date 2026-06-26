高力：宏觀經濟具不確定性 預計全年樓價升8%至10%｜樓價走勢

高力香港估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港表示，香港住宅樓市持續回暖，交投與樓價同步上升。回顧2026年上半年市況，1月至5月住宅物業註冊量約33,500宗，總成交金額約2,900億元，較2025年同期分別上升45.7%及71.6%；今年首5個月，一手住宅註冊量已突破1萬宗，佔整體約31.5%，顯示發展商加快推盤步伐，並透過靈活定價及多元優惠策略有效吸納市場需求。成交金額升幅高於宗數，反映平均成交價有所回升，並推動整體樓價指數向上，形成價量齊升的格局。二手市場方面，今年首5個月錄得超過2.2萬宗成交，較2025年同期上升約45%，反映用家及投資者入市意欲回升。

侯志港指出，儘管市場的結構性利好，能支撐住宅市道平穏發展，惟宏觀經濟具不確定性，特別是聯儲局面對通脹數據，會否導致利率不降反升，以及中國國務院最近對跨境投資的監管加強，亦可能導致潛在買家傾向觀望態度，建議一手發展商或二手業主在定價策略時必須考慮宏觀因素，預計全年樓價能錄得溫和的8%至10%升幅範圍。