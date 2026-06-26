ONE STANLEY洋房逾1.62億成交 呎價48880元創同類新高｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」洋房成交持續，繼本月早前連錄2號洋房及16號洋房兩宗過億元成交後，最新再錄得洋房成交。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目位於臨海第二排「BERYL AVENUE」的25號洋房，以招標形式1.6282億元售出，呎價約48,880元，屬同類戶型呎價新高。 最新成交的25號洋房，命名為「Artemis」，寓意古希臘神話中月亮之神，凸顯獨特非凡身份象徵。洋房實用面積3,331方呎，屬四房四套連書房套、工人套、工作間、儲物房、前後花園及天台間隔。大廳層採高樓底設計，層與層之間高度高達4.2米，客飯廳空間分明，長約9.7米，深約4.6米，並以落地玻璃趟門連接花園，室內採光十足，花園面積1,142方呎，前迎海景。全屋配備國際頂級家電及設備，包括美國頂級冰箱品牌「SUB ZERO」雪櫃、德國著名品牌「GAGGENAU」廚房家電及爐具等。

洋房設有私人升降機直達每一樓層，一樓為寢區層，設有3個套房，景致開闊。而二樓則為主人套房及書房套，主人套房空間寬裕，內設主人浴室，外接露台，享南海美景。由2樓拾級而上，直達面積737方呎天台。 新買家為商人，鍾情南區豪宅項目，比較多個南區物業後，認為「ONE STANLEY」風水最佳，加上項目特設尊貴7人車接送服務，往來至中環金鐘等地亦相當便捷，方便商務出行，遂拍板採用120天即供付款計劃，斥資1.6282億元連兩個車位購入該洋房，呎價約48,880元。

全盤售出49伙 吸金逾52.6億 鄭智荣續指，項目屬低密度臨海豪宅供應，具備難以複製的地段及景觀優勢，持續吸引不少本港富豪、內地及海外人士參觀。6月迄今項目連錄3座洋房及1個分層特色大宅成交，總成交金額逾6.3億元；而整個項目至今已售出49伙，總成交金額逾52.6億元。 有機會9月再度提升內部指引價 隨著豪宅交投升溫，「ONE STANLEY」 不同間隔及戶型陸續被承接，可供出售的單位愈來愈稀缺，價值和吸引力也隨之上升。事實上，近期股票市場波動，不少資金亦轉投豪宅市場，市場上超級豪宅成交愈益熾熱，預計今年豪宅樓價升幅15%至20%；而 「ONE STANLEY」 亦有機會於9月份再度提升內部指引價。