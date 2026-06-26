中原地產10天內連環促成21 BORRETT ROAD、應天共3宗成交 涉資6.55億｜半山豪宅

中原地產中半山區高級營業董事黎劍茵表示，旗下高級資深區域營業經理葉偉然及高級資深分區營業經理尤杰團隊，促成21 BORRETT ROAD「一客兩食」成交，同層相鄰2伙四房單位，實用面積分別為2,316及2,169方呎，成交價1.442億元及1.308億元。在短短10天內，中原精英再度以招標形式，成功促成項目第2期「應天」的頂層天際大宅成交，該單位實用面積3,022方呎，成交價逾3.8億元，呎價高達12.6萬元，獲發展商高度嘉許。

長江實業集團(1113)旗下港島波老道21號超級豪宅項目「21 BORRETT ROAD」及第2期「應天」自登場以來一直備受全球實力買家矚目，中原地產精英團隊實力強勁，於短短10天內接連促成3宗逾億元成交，合共涉資高達6.55億元，銷售戰績傲視同儕。

黎劍茵續指，根據中原地產統計，2026年迄今，價值1億元以上的一手私人住宅買賣成交錄約80宗，較2025年上半年錄約28宗，急升1.8倍，反映在外圍地緣政治及經濟環境波動下，本港物業成避險工具，海內外實力資金流向豪宅市場。尤其是位處優質地段、供應極度罕有，具備深厚歷史底蘊及高私隱度的山頂、南區及半山的超級豪宅，已成為頂級富豪資產配置的首選目標。

「21 BORRETT ROAD」第1期共提供115伙分層住宅單位，當中106伙標準分層單位，主要屬四房雙套及五房雙套設計，實用面積由2,154至2,945方呎；及極少量前庭特色戶及頂層連天台大宅，實用面積由2,075至3,378方呎，頂層設有私人泳池，隱私度十足。