長實波老道應天四房雙套大宅逾1.5億標售 兩期本月吸金近15億｜半山豪宅

長實營業經理陳詠慈表示，「應天」的推出帶動相鄰第1期的銷售，連同早前宣布售出第1期2伙位處7樓的大宅計算，整個項目（第1期及 「應天」 ）不足一個月共售出7套大宅，套現近15億元。陳詠慈續稱，「應天」 的東方美學設計，稀缺性和位置，均是國內外實力買家追求的元素，參觀的準買家中不乏本地商賈名流，以及區內各地的家族基金信託管理人。

「應天」位於波老道上端，以橫排式規劃，配以同一座向編排，每戶互不對望，再加上特設私人升降機大堂，私隱度極高。 「應天」享雙邊景致，前迎香港金融樞紐、維多利亞港及九龍核心盛景，後靠馬己仙峽、寶雲山、歌賦山等一帶翠綠山巒。

「應天」提供66伙分層住宅單位，當中60伙標準分層單位，主要屬三房雙套及四房雙套大宅設計，實用面積由1,875至2,193方呎；以及極少量特色大宅。其中兩套頂層連天台大宅，實用面積分別為2,911及3,022方呎；層與層之間高度達3.5米，屬五房三套戶型，天台連前庭面積逾2,000方呎，頂層設有私人泳池或按摩池，隱私度十足。另外設有4伙連前庭特色戶，實用面積1,800至2,112方呎。