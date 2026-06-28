CCL｜連漲四周共1.58% 創近3年高 中原：料第三季後期樓價升幅將放緩

二手樓價升勢持續，中原城市領先指數CCL最新報159.94點，按周升0.57%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，短期樓價升勢持續，CCL連升4周共1.58%，向上迫近160點，創2023年9月初後146周(近3年)新高。不過，自5月底中證監嚴厲打擊非法跨境投資，港股不斷受壓下挫，而且一手新盤銷售開始減慢，二手亦出現拉鋸，加上市場憂慮美國加息，樓市氣氛轉趨觀望，料第三季後期樓價升幅將放緩。CCL第三季目標挑戰165點，現時相差5.06點或3.16%。

楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.33%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升18.57%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.72%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至16.41%。6月23日油麻地新盤「原舍」公布首張價單30伙，26日港股失守23,000點關口，創逾1年新低，27日「原舍」首輪發售30伙，對本地二手樓價的影響將於2026年7月中旬公布的CCL才開始反映。