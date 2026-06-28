CCL｜連漲四周共1.58% 創近3年高 中原：料第三季後期樓價升幅將放緩

二手樓價升勢持續，中原城市領先指數CCL最新報159.94點，按周升0.57%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，短期樓價升勢持續，CCL連升4周共1.58%，向上迫近160點，創2023年9月初後146周(近3年)新高。不過，自5月底中證監嚴厲打擊非法跨境投資，港股不斷受壓下挫，而且一手新盤銷售開始減慢，二手亦出現拉鋸，加上市場憂慮美國加息，樓市氣氛轉趨觀望，料第三季後期樓價升幅將放緩。CCL第三季目標挑戰165點，現時相差5.06點或3.16%。
楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.33%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升18.57%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.72%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至16.41%。6月23日油麻地新盤「原舍」公布首張價單30伙，26日港股失守23,000點關口，創逾1年新低，27日「原舍」首輪發售30伙，對本地二手樓價的影響將於2026年7月中旬公布的CCL才開始反映。
九龍區樓價按周飆1.31% 創近3年新高
四區樓價表現「兩升兩跌」，港九市區上揚，新界兩區回落。港島CCL_Mass報161.83點，按周漲1.12%，連升2周共2.34%，指數創2023年9月底後143周(逾2年半)次高。九龍CCL_Mass報161.29點，按周飆1.31%，指數創2023年7月初後154周(近3年)新高。
至於新界東CCL_Mass報172.18點，按周挫0.38%，終止2周連升，指數仍為2023年9月初後145周(逾2年半)次高。新界西CCL_Mass報144.34點，按周跌0.24%，指數仍為2023年10月初後141周(逾2年半)第3高。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.50點，按周漲0.61%。CCL(中小型單位)報159.98點，按周升0.43%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.17%及1.11%，同創2023年9月初後146周(近3年)新高。CCL(大型單位)報159.73點，按周升1.25%，連升3周共3.01%，指數創2023年10月底後139周(逾2年半)新高。
今年樓價暫累升10.98%
2026年計，八大樓價指數有6個的升幅逾一成。CCL暫時累升10.98%，CCL Mass上揚11.24%，CCL(中小型單位)漲11%，CCL(大型單位)升10.85%，港島飆15.46%，九龍走高11.44%，新界東升8.55%，新界西漲8.75%。
上周五(26日)公布的指數，根據2026年6月15日至21日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成的交易是在2026年6月1日至7日簽臨時買賣合約，是6月4日九龍塘新盤「滶蘊」首推65伙招標發售，即日售出40伙，平均呎價近4萬元，5日「滶蘊」公布首張價單44伙，恒生指數跌穿25,000點關口，創逾2個月收市新低，6日紅磡新盤「首岸」4期公布首張價單60伙，將軍澳日出康城第13B期「海瑅灣I」銷售207伙當周的市況。