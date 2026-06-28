沙田工業中心地廠放售 意向價1.35億｜工廈市況

地產投資市道有所復甦，帶動整體工商舖物業市場氣氛亦見升溫，不少實用率及可塑性高的優質地廠物業，成為市場用家及長線投資者追捧的焦點，有業主看準市場時機，放售旗下位於沙田小瀝源的工廈地廠，並委託中原(工商舖)獨家代理銷售事宜，意向價約1.35億元，意向呎價約1.1萬元。 中原(工商舖)工商部高級分區營業董事張志傑表示，是次放售物業位於沙田小瀝源源順圍5至7號沙田工業中心A座G樓01至03室，建築面積約12,273方呎(未核實)，單位現以即將交吉形式出售。業主意向價約1.35億元，意向呎價約11,000元。張志傑指，市場對空間靈活、租客穩定的優質地廠物業一向十分追捧，對尋求穩定回報的長線投資者亦是一項低位吸納可享高回報的優質物業入市時機。

內置高達約 19 呎特高樓底 張志傑稱，該廈樓齡約38年，樓高6層，全層面積約22,954至56,232方呎。是次放售的地廠單位間隔實用，內置高達約19呎的特高樓底，空間感十足，單位面向街道，車輛可直接駛入，內部附設豪華裝修及內置洗手間，可即買即用。大廈物業還配備獨立冷氣系統，以及2部載客升降機和3部載貨升降機。此外，大廈設有充足的停車場配套，提供5個貨櫃車位、41個貨車位及35個私家車位，方便用戶及租戶上落貨使用。 張志傑補充，沙田工業中心地理位置優越，交通網絡四通八達。大廈毗鄰帝逸酒店、愉翠苑，鄰近大老山隧道及港鐵第一城站，或經大老山隧道即可直達九龍東等地區，附近亦設有多條巴士及小巴路線，距離愉翠商場巴士總站亦僅數分鐘步程。

張志傑指出，工廈地廠因數量稀少、可塑性高且門面顯眼，向來備受實力用家與投資者追捧，多用途特性廣，如允許車輛直入、高樓底倉儲或改作商舖等，既可投資亦可以作自用用途，為具抗跌力的高回報資產。是次放售的物業不但兼具各類用途，且單位基本設施上亦適合作汽車維修美容、影音室、攝影棚、物流、倉儲、製造、運輸、建築等行業採用。另外，該地廠亦能兼具廣告宣傳效應，相較於其他樓上單位，地廠的寬闊門面，可直接面向街外人流的展示，能為進駐企業帶來較佳的品牌宣傳效果。