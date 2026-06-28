尖沙咀金巴利道巨舖放售 市場估值4.3億 租客有「蓮香樓」、內地「魅KTV」｜商舖市況

尖沙咀最新有一籃子舖位推出市場放售，當中包括百年餐飲老字號「蓮香樓」金巴利道現址，市場估值合共約4.3億元。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黃懿誠表示，獲業主委託出售兩個尖沙咀舖位，其中金巴利道25號長利商業大廈地庫至二樓全層，總建築面積約 21,871方呎；另一個為金巴利道27至31C號永利大廈地下6至10號舖，建築面積約2,731方呎，市場估值分別為約3.4億及9,000萬元。

物業坐落於尖沙咀加拿分道與金巴利道交界的超核心黃金地段，正對美麗華廣場，享有極高的街頭曝光率。物業緊鄰著名的「九龍蘭桂坊」諾士佛臺，該區餐飲娛樂氛圍極其成熟。