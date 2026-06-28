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地產
出版：2026-Jun-28 17:00
更新：2026-Jun-28 16:41

尖沙咀金巴利道巨舖放售 市場估值4.3億 租客有「蓮香樓」、內地「魅KTV」｜商舖市況

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尖沙咀金巴利道巨舖放售 市場估值4.3億 租客有「蓮香樓」、內地「魅KTV」｜商舖市況

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尖沙咀最新有一籃子舖位推出市場放售，當中包括百年餐飲老字號「蓮香樓」金巴利道現址，市場估值合共約4.3億元。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黃懿誠表示，獲業主委託出售兩個尖沙咀舖位，其中金巴利道25號長利商業大廈地庫至二樓全層，總建築面積約 21,871方呎；另一個為金巴利道2731C號永利大廈地下610號舖，建築面積約2,731方呎，市場估值分別為約3.4億及9,000萬元。

物業坐落於尖沙咀加拿分道與金巴利道交界的超核心黃金地段，正對美麗華廣場，享有極高的街頭曝光率。物業緊鄰著名的「九龍蘭桂坊」諾士佛臺，該區餐飲娛樂氛圍極其成熟。

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租戶有蓮香樓、魅KTV

目前物業已全數租出，租客組合極為多元且實力雄厚。其中長利商業大廈，地下由「樂天冰室」承租；一及二樓由「蓮香樓」進駐；而地庫則租予「魅KTV」；毗連的永利大廈地舖則由本地民生粉麵店「香港仔魚蛋粉餐廳」承租，為買家提供即時且穩健的長線租金回報。

黃懿誠指，尖沙咀核心商圈面積超過2萬方呎的臨街旗艦巨舖向來一舖難求，更何況是兼具百年老字號與國內連鎖大牌進駐、全數租出的優質物業。隨着香檳大廈重建酒店的宏大藍圖逐步落實，本物業的戰略與投資價值將急升。業主除傾向全數出售外，亦可因應買家需求商議將樓層分拆出售，投資彈性極大。

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