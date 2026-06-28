滶蘊舉辦工作坊吸引近百會員及親友 僅餘最後9伙兩房戶待售｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」，New World CLUB今日(28日)於展銷廳舉辦「表達力決勝未來」工作坊，活動反應熱烈，成功吸引近百位特選尊貴會員及親友參與。是次活動特別夥拍周大福教育集團旗下的ARCH Education，為會員深入剖析九龍塘及鄰近地區傳統名校與國際學校的升學策略，協助家長掌握升學趨勢及面試技巧。現場更設有升小面試體驗及公開演說技巧工作坊，讓小朋友透過實戰演練提升語言表達、自信建立及溝通能力，裝備孩子擠身頂級國際教育圈及在未來發展中脫穎而出。

對於菁英家庭而言，子女的教育資源乃置業時的重要考慮因素。活動同時特設由專屬導賞員為會員提供1對1詳盡介紹，此項目位處百年「花園城市」，附近百年來不斷吸引名門望族擇居於此，傳承貴族底蘊。此外，為進一步提升會員的尊尚置業體驗，New World CLUB亦特意推出「置業有成」活動，讓特選會員可尊享一系列貼心服務及專屬禮遇，當中包括住宅物業私人導賞、免排隊優先參觀示範單位，以及適用於個人及其親友的會員推薦獎賞。特選會員於2026年12月31日或之前成功購買新世界集團旗下項目的指定單位，更有機會獲得香港瑰麗酒店住宿及/或餐飲禮遇，總值高達8萬元，為置業旅程倍添尊貴體驗。