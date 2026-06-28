十大屋苑｜周末成交按周大升80% 中原： 剛需強勁 二手成交重拾升軌

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗成交，較上周末5宗升80%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，外圍金融市場波動及世界盃等外在因素雖然稍微分散了買家注意力，加上天氣不穩，但本周末十大屋苑成交量錄得顯著回升，反映市場剛性需求依然強勁，買家入市態度樂觀，預計二手買賣期後會逐步回升。
港島區指標屋苑均未錄成交
港島區方面，3個指標屋苑均未錄成交。中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，天氣不穩加上受世界盃熱潮影響，不少客戶暫停買賣活動，康怡花園本周末未錄成交，全月暫錄約3宗成交，較上月減少約7成。
新都城665萬沽兩房戶
九龍區方面，中原地產蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪表示，新都城本周末錄1宗成交，中原促成2期3座中層11室，實用面積441方呎，屬兩房間隔，成交價665萬元，呎價15,079元。原業主於2015年以487萬元買入單位，持貨11年，是次轉手帳面獲利178萬元，單位升值37%。
嘉湖山莊本周末錄得2宗成交
新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得2宗成交，平均呎價約9,003元，成交包括麗湖居7座低層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，成交價413萬元，呎價9,260元。據悉，原業主於2014年12月以323萬元購入單位，持貨11年半，是次轉手帳面獲利90萬元，單位升值28%。
沙田第一城本周末成交屬近5個新高
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城本周末錄3宗成交，屬近5個周末新高，平均呎價約15,676元。成交包括45座低層A室，實用面積284方呎，成交價438萬元，呎價15,423元。