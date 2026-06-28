十大屋苑｜周末成交按周大升80% 中原： 剛需強勁 二手成交重拾升軌

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗成交，較上周末5宗升80%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，外圍金融市場波動及世界盃等外在因素雖然稍微分散了買家注意力，加上天氣不穩，但本周末十大屋苑成交量錄得顯著回升，反映市場剛性需求依然強勁，買家入市態度樂觀，預計二手買賣期後會逐步回升。