教大內地生鍾情大埔 3屋苑租盤獲承接 一房1.25萬成交｜租賃市況

租賃旺季經已展開，內地生積極物色租盤，大埔區新近有3個私樓獲教大內地生承租。 翠屏花園一房呎租逾 46 元 中原地產新界東豪宅朗濤分行高級分行經理張少聰表示，大埔翠屏花園最新錄A座中層08室租賃成交，單位實用面積約269方呎，一房間隔，議價後以12,500元租出，呎租約46.5元。新租客為一名內地女學生，新學年將於教大升學，見單位價錢合理，位置方便，即以先付一年租金形式租入市單位自用，涉及金額15萬元。 據了解，業主於2017年以395萬元購入單位，現可享約3.8厘租金回報。資料顯示，翠屏花園位於大埔市中心安慈路3號，1986年入伙，共有4座，提供704個單位。

海寶花園兩房業主享逾 6 厘回報 中原地產大埔中心高級分區營業經理黃達雄指，大埔海寶花園最新錄得D座低層05室租賃成交，單位實用面積約398方呎，兩房間隔，日前議價後以14,500元租出，平均實用呎租約36.4元。新租客為一名內地學生，新學年將於教大升學，見單位價錢合預算，位置方便，即決定以先付一年租金方式租入單位自住，涉資17.4萬元。 據了解，業主於2012年以274萬元買入單位，現可享近6.4厘租金回報。資料顯示，海寶花園位於大埔市中心安慈路1號，1986年入伙，共有4座，提供480個單位。

昌運中心兩房 1.5 萬獲承租 中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業稱，大埔昌運中心最新錄1座中層A室租賃成交，單位實用面積約342方呎，日前議價後以15,000元租出，呎租約43.9元。新租客為兩名內地生，新學年將於教大升學，見屋苑環境舒適，間隔合用，租金合理，即決定租入單位自用，方便上學。 據了解，業主於2021年以570萬元購入單位，現可享近3.2厘租金回報。資料顯示，昌運中心位於大埔市中心安慈路4號，1988年入伙，共有4座，提供800個單位。