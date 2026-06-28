去年接KEN SIR貨現微賺8萬甩手 荃灣中心兩房16個月樓價累漲32%｜二手樓成交

本港住宅樓價樓價已連升12個月，二手交投氣氛持續活躍，上車屋苑荃灣中心新近一個兩房單位新近以380萬元沽出，原業主持貨約1年帳面微賺8萬元離場。值得留意，單位再對上一手業主為投資者呂宇健(Ken Sir)，於2025年2月以288萬元購入，同年4月以372萬元易手，以最新成交價計算，單位於16個月帳面升值92萬元或約32%。

市場消息指，上述成交單位為荃灣中心17座高層E室，實用面積約329方呎，單位有靚裝修。原業主於去年4月以372萬元向呂宇健購入，近期因工作關後，才決定放售換樓。原叫價385萬元，最終獲上車客以380萬元承接，呎價約11,550元，持貨約14個月帳面賺8萬元離場。