6月樓宇買賣合約登記量料破九千宗 創逾2年新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至6月24日，2026年6月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄7,621宗，總值669.49億元。估計全月有9,100宗及795億元，將較5月的8,537宗及728.43億元，分別上升6.6%及9.1%。反映整體市況暢旺，買家的入市意欲強勁，推動宗數及金額齊創2024年4月9,880宗及839.35億元後的26個月(逾2年)新高。惟6月港股受中證監整治非法跨境證券活動而回軟，發展商減慢推盤步伐，二手買賣雙方出現拉鋸，相信7月整體登記數字將下調。

今年上半年登記量料按年升13.1% 按半年方面，2026年上半年整體樓宇買賣登記暫錄48,142宗及3,943.93億元，預計整個上半年達49,620宗及4,070億元，按半年將升約13.1%及20.7%，估計宗數將創2021年上半年50,336宗後的5年新高，金額將創2021年下半年4,433.97億元後的4年半新高。另外，今年上半年數字暫時已達2025年全年80,702宗及6,142.77億元的59.7%及64.2%。

一手私宅料按月跌18.5% 一手私人住宅方面，截至6月24日，6月份一手暫錄1,730宗及234.7億元，預計全月約1,950宗及265億元，將較5月的2,393宗及281.4億元，分別下跌18.5%及5.8%。一手交投雖減少，但仍連續16個月處於逾一千宗水平，顯示新盤銷情理想。另外，今年上半年一手暫錄12,206宗及1,451.5億元，估計整個上半年約12,430宗及1,480億元，按半年將升10.5%及14.3%，料宗數將創2004年上半年15,467宗後的22年新高，而金額則升穿2019年上半年1,358.3億元高位，創半年度歷史新高。上半年一手數字暫時已達2025年全年20,525宗及2,255.5億元的59.5%及64.4%。

6月登記宗數最高新盤為荃灣形瑨 6月份登記宗數暫時最高的新盤是荃灣形瑨，暫錄375宗及26.34億元。第二是紅磡首岸第3期，暫錄200宗及19.14億元。第三是土瓜灣壹沐第2期，暫錄198宗及14.65億元。

二手私樓料全月達5100宗 創5年新高 二手私人住宅方面，截至6月24日，6月份二手暫錄4,221宗及368.5億元，預計全月約5,100宗及440億元，將較5月的4,491宗及365.1億元，分別上升13.6%及20.5%，宗數將創2021年6月5,211宗後的5年新高，金額將創2021年7月476.7億元後的近5年新高，顯示二手成交活躍。另外，今年上半年二手暫錄25,667宗及2,027.0億元，估計整個上半年約26,550宗及2,100億元，按半年將升24.2%及32.7%，料宗數將創2021年上半年29,261宗後的5年新高，而金額將創2021年下半年2,100.7億元後的4年半新高。上半年二手數字暫時已達2025年全年39,821宗及2,919.3億元的64.5%及69.4%。