十大屋苑｜周末買賣按周再升17% 利嘉閣：仍需時間「回氣」 短期內保持平穩水平

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，周末十大屋苑的二手交投雖已連升兩周，但整體市況仍需時間「回氣」，短期內會保持平穩水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(6月27至28日)十大指標屋苑錄得7宗二手成交，較上一個周末(6月20至21日)的6宗，按周增加1宗或約17%。
廖偉強認為，近期中證監加強監管，中國資金輸出減慢，加上市場預期美國聯儲局在年底前仍有可能再度加息，令本地股票市場受壓，亦窒礙市民的消費意欲。同時，樓價水平從年初起約有一成的升幅，而二手樓市趁機「養精蓄銳」，待買家消化升幅。二手業主態度心態硬掙，議價空間有限；在市場缺乏焦點及利好消息的情況下，買賣雙方拉鋸，料短期內二手市場將累積購買力，待經濟表現穩定後再一舉釋放。
港島區屋苑暫未錄得成交
剛過去的周六日，十大指標屋苑若以區域劃分，九龍區新都城錄得2宗成交，而美孚新邨及麗港城各錄得1宗成交。至於新界區，沙田第一城亦錄得2宗成交，嘉湖山莊錄得1宗成交，港島區屋苑暫未錄得成交。
新都城連錄2宗成交
利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，過去周六日兩天新都城連錄約2宗成交，其中，新都城1期2座一個中層A室，實用面積約364方呎，成交價約612萬元，呎價約16,813元。另一成交單位為2期3座低層D室，實用面積約441方呎，以655萬元沽出，呎價約15,079元。
沙田第一城低層戶售438萬
利嘉閣地產大圍區助理營業董事黃萬盛表示，沙田第一城過去周六日錄約2宗成交，其中45座低層A室，實用面積約284方呎，新近以約438萬元成交，呎價約15,423元。另外一宗成交為52座中層E室，實用面積約284方呎，新近以約483萬元成交，呎價約17,007元。
558萬沽嘉湖山莊中層
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾表示，嘉湖山莊過去周六日錄約1宗成交，為5期麗湖居5座中層A室，實用面積約638方呎，以約558萬元成交，呎價約10,929元。