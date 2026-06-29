十大屋苑｜周末買賣按周再升17% 利嘉閣：仍需時間「回氣」 短期內保持平穩水平

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，周末十大屋苑的二手交投雖已連升兩周，但整體市況仍需時間「回氣」，短期內會保持平穩水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(6月27至28日)十大指標屋苑錄得7宗二手成交，較上一個周末(6月20至21日)的6宗，按周增加1宗或約17%。

廖偉強認為，近期中證監加強監管，中國資金輸出減慢，加上市場預期美國聯儲局在年底前仍有可能再度加息，令本地股票市場受壓，亦窒礙市民的消費意欲。同時，樓價水平從年初起約有一成的升幅，而二手樓市趁機「養精蓄銳」，待買家消化升幅。二手業主態度心態硬掙，議價空間有限；在市場缺乏焦點及利好消息的情況下，買賣雙方拉鋸，料短期內二手市場將累積購買力，待經濟表現穩定後再一舉釋放。