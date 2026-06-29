蔚藍東岸夥利嘉閣推回歸置業優惠 指定買家可獲贈2.9萬禮券｜油塘新盤

五礦地產(230)油塘現樓新盤「蔚藍東岸」，自推出以來，一直深受買家追捧。適逢香港回歸祖國29周年，利嘉閣地產配合發展商最新銷售部署，同時為答謝客戶對利嘉閣地產的厚愛，特別為客戶推出「回歸29・尊享2萬9」置業禮遇。由2026年7月1日至7月12日期間，凡經利嘉閣地產成功購買「蔚藍東岸」一手單位買家，即可獲贈價值29,000元置業禮券，名額共5個，總值145,000元，先到先得，送完即止。
利嘉閣地產新東九龍豪宅區高級首席營業董事歐偉倫表示，「蔚藍東岸」位處九龍東臨海優越地段，坐擁維港及藍塘海峽開揚景致，項目毗鄰港鐵油塘站，輕鬆連接港島東及東九龍核心商業區。同時，區內交通配套近年持續升級，進一步提升項目的居住及投資價值。
歐偉倫指出，自去年底中九龍繞道(油麻地段)正式通車，為東九龍居民帶來重大交通便利，駕駛人士現可透過繞道直達西九龍，有效避開區內繁忙路段，大幅縮短往返油麻地及西九龍核心地區的行車時間，現時由蔚藍東岸出發至西九龍高鐵站僅需約15分鐘。而隨着政府積極推進中九龍繞道餘下路段工程，預計全線完成後，區內整體的往來行車時間將會進一步大幅壓縮，相信能為頻繁往返兩地的商務人士，帶來更強大的出行優勢。
他續稱，作為東九龍矚目的臨海住宅項目之一，「蔚藍東岸」直接受惠於大型基建落成所帶來的交通優勢。不但方便住戶往返各區，亦有助提升區內住宅需求及長遠升值潛力。此外，隨着油塘逐步發展成為新興優質住宅社區，區內商業及民生配套成熟，中產人口愈來愈多，未來發展前景值得看高一線。
「蔚藍東岸」提供688伙，實用面積由237至2,136方呎，戶型涵蓋開放式至四房。