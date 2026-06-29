蔚藍東岸夥利嘉閣推回歸置業優惠 指定買家可獲贈2.9萬禮券｜油塘新盤

五礦地產(230)油塘現樓新盤「蔚藍東岸」，自推出以來，一直深受買家追捧。適逢香港回歸祖國29周年，利嘉閣地產配合發展商最新銷售部署，同時為答謝客戶對利嘉閣地產的厚愛，特別為客戶推出「回歸29・尊享2萬9」置業禮遇。由2026年7月1日至7月12日期間，凡經利嘉閣地產成功購買「蔚藍東岸」一手單位買家，即可獲贈價值29,000元置業禮券，名額共5個，總值145,000元，先到先得，送完即止。

利嘉閣地產新東九龍豪宅區高級首席營業董事歐偉倫表示，「蔚藍東岸」位處九龍東臨海優越地段，坐擁維港及藍塘海峽開揚景致，項目毗鄰港鐵油塘站，輕鬆連接港島東及東九龍核心商業區。同時，區內交通配套近年持續升級，進一步提升項目的居住及投資價值。