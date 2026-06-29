ONE STANLEY夥仁孚車行推7.1回歸優惠 指定買家可獲贈平治座駕｜赤柱豪宅

ONE STANLEY夥拍仁孚車行推7.1回歸優惠 指定買家可獲贈平治座駕｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，憑藉極高私隱度、優美海岸及完善配套，推售以來市場反應熱烈，銷售成績理想。適逢7.1回歸，發展商今日(29日)宣布夥拍仁孚車行推出限時優惠。買家凡選購指定單位，即可獲贈平治指定型號豪華座駕。 建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，集團旗下的臨海超級豪宅「ONE STANLEY」自推出以來備受市場追捧，多間臨海獨立洋房及低密度特色分層大宅接連沽出。項目最近推出全新打造的17號洋房及第3座1樓及2樓B單位之連傢俬示範單位後，深受客人歡迎隨即錄得大量預約參觀，兩個連傢俬示範單位同戶型各僅設1伙。

為展現項目奢華級享受並慶祝7.1回歸，集團宣布夥拍仁孚車行推出限時置業優惠，由即日起至2026年 7月 13日，買家凡購入「ONE STANLEY」一手住宅物業，且成交價達1億元或以上，即可獲贈價值約163.8萬元的平治S-Class旗艦級豪華房車 (W223) 一部；而購入一手住宅物業成交價介乎5,000萬元至9,999萬元之買家，則可獲贈價值約643,000元的平治 GLC 豪華四驅 SUV (X254)一部，優惠名額共2個，總值最高達約320萬元 ，先到先得，送完即止。 仁孚車行銷售及銷售營運高級經理劉翹楚表示，仁孚車行是次與建灝地產集團攜手合作，為「ONE STANLEY」買家或住戶締造無與倫比的尊尚生活體驗。平治 S-Class以精湛工藝與先進科技，帶來專屬貴賓室般的豪華享受，彰顯非凡品味。平治 GLC則結合運動美學與實用空間，靈活滿足都市家庭及多元生活所需。仁孚車行與建灝地產集團攜手，讓新業主無論何種生活方式，皆能盡享非凡體驗，成就最佳生活典範。

建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠表示，為配合是次推廣，「ONE STANLEY」於即日至7月5日，在項目現場展出平治 S-Class 旗艦級豪華房車，供預約參觀示範單位的買家親身體驗。買家在參觀項目匠心打造的示範單位之餘，同時亦可細味平治座駕的奢華魅力，全方位感受高端時尚的生活品味。 集團早前已引入平治 MPV座駕為「ONE STANLEY」住戶提供7人座豪華 MPV接載服務。住戶只需提早預約，即可免費往返赤柱及港島多個地區，盡享與別不同的尊貴出行體驗。 料 9 月再度提升內部指引價

鄭智荣續指，「ONE STANLEY」銷售成績理想，至今已售出 49伙，總成交金額逾52.6億元，多款戶型現僅餘少量單位或已悉數沽清；項目自今年起共錄得17宗成交，當中不乏過億元成交，臨海2號洋房更以成交價2.68億元售出，呎價達約56,636元，成交價及呎價雙雙創項目本年度新高。現時整體樓市氣氛向好，樓價持續平穩向上。豪宅物業作為實體資產的重要板塊，更成為資金配置的首選之一，不少買家擔心「遲買更貴」，因而加快入市步伐。在目前本港利率低企、氣氛向好，加上優質全新海景豪宅供應向來稀缺的情況下，集團對項目銷售非常有信心，相信短期內將有更多好消息公布，並預計有機會於9月份再度提升內部指引價。