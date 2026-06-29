緹外單日連沽3伙四房大宅 吸金達6.6億｜九龍豪宅

第三個成交單位為第6座5樓B室分層大宅。實用面積為4,262方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，剛以2.45億元售出，呎價約57,485元。上述單位成交金額包括1個住宅停車位。

累沽 52 伙 成交額破 154 億

項目至今累售52伙，總成交金額衝破154億元，平均成交呎價約58,000元。項目尚餘10個分層大宅及2個頂層連天台特色大宅待售。

「緹外」由5座住宅大樓及3座院墅組成，提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3座院墅實用面積為11,382至11,692方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。