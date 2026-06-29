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出版：2026-Jun-29 17:20
更新：2026-Jun-29 17:20

緹外單日連沽3伙四房大宅 吸金達6.6億｜九龍豪宅

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緹外單日連沽3伙四房大宅 吸金達6.6億｜九龍豪宅

緹外單日連沽3伙四房大宅 吸金達6.6億｜九龍豪宅

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嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」，今日（29日）標售第12B室連裝修分層大宅、第6座地下A室連裝修花園大宅及第65B室分層大宅，同日連沽3 ，總成交金額達6.6億元。  

第一個成交單位為第12B室連裝修分層大宅。實用面積為4,432方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，剛以2.15億元售出，呎價約48,511元。上述單位成交金額包括2個住宅停車位。

第二個成交單位為第6座地下A室連裝修花園大宅。實用面積為3,466方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，剛以2億元售出，呎價約57,703元。上述單位成交金額包括1個住宅停車位。

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第三個成交單位為第65B室分層大宅。實用面積為4,262方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，剛以2.45億元售出，呎價約57,485元。上述單位成交金額包括1個住宅停車位。

累沽52伙 成交額破154

項目至今累售52伙，總成交金額衝破154億元，平均成交呎價約58,000元。項目尚餘10個分層大宅及2個頂層連天台特色大宅待售。

「緹外」由5座住宅大樓及3座院墅組成，提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,4668,583方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3座院墅實用面積為11,38211,692方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

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