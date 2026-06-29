復星國際清水灣邵氏片場大型項目動工 投資額逾百億 提供800伙｜一手市況

郭廣昌表示，項目融合住宅、商業與公共開放空間，兼顧保育與發展，保留前邵氏片場的多座歷史建築與設施，包括行政大樓、配音室、彩色製片廠等，融入自然景觀、本土文化元素及現代居住配套。他稱，項目經過12年的籌備及10年的補地價後，在香港地產市場「起起落落中堅持下來」，如今在樓市回暖宣布動工，對香港發展充滿信心。

奠基儀式有復星國際董事長郭廣昌、復星國際聯席董事長汪群斌、復星國際聯席CEO徐曉亮、邵氏基金會主席陳偉文、邵氏基金會董事蔡梅芝、香港科技大學首席副校長郭毅可等嘉賓共同出席，見證項目正式開工。

復星國際(656)旗下清水灣大型綜合發展項目今日(29日)舉行奠基儀式，項目位處邵氏片場舊址，提供超過800個住宅單位及約21.5萬方呎商業空間，將分四期逐步推進開發，投資額超過100億元，預計2030年起分階段落成。

於 2030 年起分階段落成

復地香港董事長劉亞尼指出，項目預計投資額超過100億元，住宅部分預計將建30至40幢物業，提供逾800個住宅單位，於2030年起分階段落成，最快明年底或後年初分期推出市場。他續指，為期望更多買家可以買到物業，項目定價方面會較為保守，已接獲來自不少查詢，包括本地及內地客，對項目銷售充滿信心。

設文化保育區域 將向公眾開放

復地香港公司聯席董事長韋少凡稱，項目住宅部分可建樓面面積約106.5萬方呎，商業部分則約21.5萬方呎。文化保育區域方面，面積約9.15萬方呎，用作文化展示與公共開放空間。該區域將引入數位科技賦能文物保育，通過數位化展陳、沉浸式影音體驗、智慧導覽系統等方式活化經典電影文化，同時融入文化展覽、藝文交流、休閒休憩等公共功能，打造開放式文化古跡空間。落成後將全面向公眾開放，供市民與遊客近距離瞭解香港電影歷史。