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出版：2026-Jun-29 19:15
更新：2026-Jun-29 19:15

博峯上樓書涉46伙 標準戶僅提供三及四房 設2幢逾2600呎洋房｜九龍塘新盤

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博峯上樓書涉46伙 標準戶僅提供三及四房 設2幢逾2600呎洋房｜九龍塘新盤

博峯上樓書涉46伙 標準戶僅提供三及四房 設2幢逾2600呎洋房｜九龍塘新盤

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麗新發展(488)旗下九龍塘廣播道項目「博峯」，自五月中公布名稱後，市場反應空前熱烈，累計接獲近千宗查詢。發展商今日(29日)正式上載項目售樓說明書，並預計可於短期內取得入伙紙，同時正全力籌備3伙現樓裝修單位。項目預計關鍵日期為2026930日，樓花期約3個月。

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項目僅提供46伙，包括一幢樓高12層住宅大樓，涉40伙標準戶及4伙天際特色單位。標準戶戶型涵蓋三房雙套至四房雙套，全大宅大戶設計，實用面積為1,089方呎及1,322方呎；天際特色單位實用面積為2,207方呎及2,217方呎連私家平台或天台。另設兩幢獨立門牌的洋房，每間兩層分別2,6232,621方呎連花園及天台。

全盤面積最細為1至11樓B室，實用面積為1,089方呎，屬三房戶型；面積最大則為洋房1，實用面積2,623方呎，連1,215方呎花園及1,080方呎天台，為五房間隔。

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正準備3伙現樓裝修單位

麗新發展高級副總裁潘銳民表示，接近現樓的新盤「博峯」，預計短期內可取得入伙紙，迅速滿足市場對即時入住豪宅的需求。集團現正密鑼緊鼓籌備3伙現樓裝修單位，當準備就緒，會率先開放予傳媒先睹為快，並讓準買家能親身體驗「博峯」的匠心設計與奢華氣派。

麗新發展行政總裁陳少華表示，「博峯」坐落於歷史悠久的九龍塘廣播道，地段素有香港百年高尚豪宅之譽，是名門望族世代相傳的貴族生活版圖。項目綠意盎然、背倚獅子山壯麗景致、前臨九龍塘核心都會繁華。物業設計上融入多項頂級配套，兼顧極致奢華與私隱。深知高端買家對私隱度、便利性及優質教育的追求，因此「博峯」每住宅大樓戶均設專屬私人升降機大堂，確保住戶出入從容優雅；車位比例更高於11，而兩間極珍罕獨立門牌洋房更各配備兩個獨立車位，傲視同區。此外，九龍塘，書香氣息濃厚，涵蓋傳統41號小學校網及九龍城中學校網，教育資源豐厚。

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資料顯示，「博峯」位於九龍塘廣播道75號，前身為香港電台教育電視中心，麗新發展於2021年10月底以16.083億元中標，每方呎樓面地價約22,464元，當時高於市場估值上限約2%。

即睇九龍塘博峯最新資訊 (House730)

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