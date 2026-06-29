博峯上樓書涉46伙 標準戶僅提供三及四房 設2幢逾2600呎洋房｜九龍塘新盤

麗新發展(488)旗下九龍塘廣播道項目「博峯」，自五月中公布名稱後，市場反應空前熱烈，累計接獲近千宗查詢。發展商今日(29日)正式上載項目售樓說明書，並預計可於短期內取得入伙紙，同時正全力籌備 3伙 現樓裝修單位。項目預計關鍵日期為2026年9月30日，樓花期約3個月。

項目僅提供46伙，包括一幢樓高12層住宅大樓，涉40伙標準戶及4伙天際特色單位。標準戶戶型涵蓋三房雙套至四房雙套，全大宅大戶設計，實用面積為1,089方呎及1,322方呎；天際特色單位實用面積為2,207方呎及2,217方呎連私家平台或天台。另設兩幢獨立門牌的洋房，每間兩層分別2,623及2,621方呎連花園及天台。

全盤面積最細為1至11樓B室，實用面積為1,089方呎，屬三房戶型；面積最大則為洋房1，實用面積2,623方呎，連1,215方呎花園及1,080方呎天台，為五房間隔。