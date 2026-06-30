葵涌工廈全層及5個車位 面積達2.5萬方呎

國際房地產顧問第一太平戴維斯（香港）有限公司獲委任為首席代理公開出售葵涌大連排路192 – 200號偉倫中心2期26樓全層及5個車位，物業將按現狀連部分租約出售。

物業建築面積約25,618方呎，層與層之間高度約3.95米，樓面承重每方呎約150磅，大廈設有合共12部客貨升降機，備有上落貨台，適合用倉儲、輕工業、及各類工商用途。此外，物業有1個貨車位及4個私家車位，合共有5個車位可供選購，能有效配合企業日常營運及物流需求。

偉倫中心2期位於葵涌核心地段，步行約5分鐘即可抵達葵芳港鐵站，附近亦有多條巴士及專綫小巴路線往返港九新界各區，交通極為便捷，並鄰近葵涌貨櫃碼頭及多條主要幹道，包括青葵公路及葵涌道等，交通網絡完善。