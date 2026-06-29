大角咀太平山兩項全幢商住物業放售

大角咀洋松街20至24號為一幢於1968年落成的九層高商住物業，建築面積約26,357方呎，總實用面積約22,805方呎。項目地下至三樓為商業用途，四樓至九樓為住宅單位，一梯4伙，每伙實用面積由 536至640方呎不等，投資或營運方可考慮改裝及翻新作學生公寓或共居空間，條件配套齊備，極具潛力。

世邦魏理仕獲業主委託為獨家代理，同步放售兩項位於核心市區之全幢物業，包括九龍大角咀洋松街20–24號及香港太平山四方街22號。兩項資產皆具備重建或增值潛力，為市場熱捧的資產類別。

另一方面，物業位處大角咀成熟社區，鄰近港鐵旺角站及奧運站，交通網絡完善，可快速連接中上環及尖沙咀等核心商業區。而且物業地盤面積約2,805方呎，為乙類地盤（大單邊），規劃上屬「住宅（甲類）」用途地帶，因此地積比率最高可達約9倍，預計可重建總樓面面積約25,245方呎，具備多元重建方案，包括住宅發展、精品酒店、學生宿舍或共居空間（須經相關政府部門批准），對發展商及長線投資者具高度吸引力。

太平山四方街六層高商住物業

太平山四方街22號為一幢於1970年落成的六層高商住物業，地盤面積約862方呎，整幢住宅連商舖實用面積約3,039方呎。物業設有地下商舖及五個住宅單位，具備穩定租金收入，同時提供資產優化及重新定位空間。

物業位處太平山核心地段，周邊為成熟商住社區及文化創意聚點，步行約5分鐘直達港鐵上環站，經中上環行人系統，可快速連接中上環主要商業區，所以深受年輕專業人士及外籍人士歡迎，租務需求長期穩定。

世邦魏理仕香港資本市場執行董事兼主管甄浚岷表示，本次同步放售之兩項物業各具特色。大角咀洋松街20–24號則屬區內罕有之全幢商住項目，配合區內持續重建趨勢，發展潛力顯著；而太平山四方街22號憑藉核心地段及999年地契優勢，適合長線投資及精品改造兩者同時推出，為市場提供多元化投資選擇。