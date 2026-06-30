全屬千呎大宅 博峯 上載樓書 提供46伙

豪宅新盤成為市場焦點，於上月進行命名、麗新發展(488)旗下九龍塘廣播道「博峯」昨日正式上載售樓說明書，提供46伙，全屬逾千呎大宅，標準單位實用面積1,089至1,322方呎，戶型涵蓋三房及四房，另設兩幢獨立門牌洋房。項目料可於短期內取得入伙紙，預計關鍵日期為今年9月30日，樓花期僅約3個月。
據樓書顯示，「博峯」兩幢獨立門牌洋房分別廣播道71號及73號，實用面積分別2,621及2,623方呎，各設花園及天台。另一幢樓高12層住宅大樓，細分東及西翼，設40伙標準戶及4伙天際特色單位。標準戶涵蓋三房雙套至四房雙套間隔，實用面積1,089至1,322方呎。天際特色單位每戶面積2,207及2,217方呎，連私家平台或天台，且全數單位向南。
車位比例高於1比1
麗新發展行政總裁陳少華表示，項目住宅大樓每戶均設專屬私人升降機大堂。兩幢獨立門牌洋房更各配備2個獨立車位，而分層住宅大樓共有56個車位，車位比例高於1比1。
麗新發展高級副總裁潘銳民指，項目自命名後接獲近千宗查詢，集團現正籌備3個現樓裝修單位。
復星清水灣項目動工 料涉800伙
復星國際(656)旗下清水灣大型綜合發展項目昨日舉行奠基儀式，舊址為邵氏片場，提供約800個住宅單位及約21.5萬方呎商業空間，將分4期逐步推進開發，最快明年底推售，料2030年起分階段落成。項目投資額超過百億元，定價料採取保守策略。除了住宅及商業，還設公共開放空間，保留前邵氏片場多座歷史建築與設施。復星於2014年取得該地，2024年以21.8億元完成補地價。復星國際董事長郭廣昌指，本港樓市在過去十年間起起落落，現時正在回暖，集團對香港充滿信心。