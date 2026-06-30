全屬千呎大宅 博峯 上載樓書 提供46伙

豪宅新盤成為市場焦點，於上月進行命名、麗新發展(488)旗下九龍塘廣播道「博峯」昨日正式上載售樓說明書，提供46伙，全屬逾千呎大宅，標準單位實用面積1,089至1,322方呎，戶型涵蓋三房及四房，另設兩幢獨立門牌洋房。項目料可於短期內取得入伙紙，預計關鍵日期為今年9月30日，樓花期僅約3個月。

據樓書顯示，「博峯」兩幢獨立門牌洋房分別廣播道71號及73號，實用面積分別2,621及2,623方呎，各設花園及天台。另一幢樓高12層住宅大樓，細分東及西翼，設40伙標準戶及4伙天際特色單位。標準戶涵蓋三房雙套至四房雙套間隔，實用面積1,089至1,322方呎。天際特色單位每戶面積2,207及2,217方呎，連私家平台或天台，且全數單位向南。