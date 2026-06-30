十大屋苑｜中原：上半年成交創4年同期新高 呎價全數報升 太古城飆33%最勁

至於單計6月份表現，十大屋苑共錄得136宗買賣，按月回落45.8%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，6月份樓市踏入整固期，受世界盃因素影響，加上近期金融市場較為動盪，影響部分投資者入市信心，同時市場上筍盤減少，不少業主叫價較進取，增加買家入市難度，但樓價持續向升下，料下半年樓市仍然向好，短期內交投量略為下跌屬正常整固現象。

今年上半年樓市交投暢旺，據中原地產統計，十大屋苑上半年共錄得1,263宗成交，較去年同期增加約15.7%，創2022年後、4年同期新高。全數屋苑呎價均錄得升幅，當中升幅最勁為太古城，期內上揚33.7%，其次為康怡花園漲29.7%。

中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運稱，鰂魚涌太古城今年上半年累錄172宗成交，較去年同期顯著增長24.6%；平均實用呎價報18,391元，亦較去年6月大幅上揚33.7%，整體呈現「價量齊升」的熾熱局面。6月份主要受外圍經濟波動、世界盃熱潮，以及歷經半年旺市後盤源消耗影響，交投出現短期放緩，全月錄得12宗成交，按月減少61.3%，純屬高位橫行期間的正常調整。

康怡花園呎價升至 16106 元

中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑指，鰂魚涌康怡花園2026年上半年交投表現活躍，合共錄得76宗買賣，大市向好，強勁承接力帶動樓價急升，最新平均實用呎價報16,106元，按月漲6.1%，較去年6月已累計推高29.7%。隨著上半年旺市大量消耗盤源，加上業主叫價企硬，屋苑於6月自然步入短暫的休整期，全月僅錄3宗成交，按月減少78.6%，純屬旺市過後的正常消化及回調。

麗港城上半年錄 103 宗成交

中原地產東九龍麗港城首席分區營業經理洪金興說，6月份多個一手新盤推出市場，而且集中於中九龍一帶，分薄二手客源，令區內二手交投明顯放慢。麗港城本月最終僅錄得12宗成交，按月大跌60%；平均實用呎價亦跟隨下調至12,207元，按月跌幅4.6%，交投價量俱跌。上半年計，麗港城錄得103宗成交，較去年同期多53.7%，平均實用呎價亦漲14.5%，表現優秀。