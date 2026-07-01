交投創4年同期新高 十大屋苑上半年呎價全升 太古城飆33%最勁

今年上半年樓市交投暢旺，據中原地產統計，十大屋苑上半年錄得1,263宗成交，較去年同期多約15.7%，創2022年後4年同期新高。全數屋苑呎價報升，當中鰂魚涌太古城漲33.7%最勁。若單計6月則錄136宗買賣，按月回落45.8%。該行指，樓價持續向升下，料下半年樓市仍向好，惟短期交投略減少屬正常整固現象。

另外7個成分屋苑上半年的呎價表現，將軍澳新都城及鴨脷洲海怡半島較去年同期漲21.8%及20.6%，報15,906及15,143元。荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及藍田麗港城則上揚19.7%、16.5%及14.5%，報11,328、14,501及12,207元。天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園分別升8.5%及6.5%，報8,791及10,176元。