交投創4年同期新高 十大屋苑上半年呎價全升 太古城飆33%最勁

今年上半年樓市交投暢旺，據中原地產統計，十大屋苑上半年錄得1,263宗成交，較去年同期多約15.7%，創2022年後4年同期新高。全數屋苑呎價報升，當中鰂魚涌太古城漲33.7%最勁。若單計6月則錄136宗買賣，按月回落45.8%。該行指，樓價持續向升下，料下半年樓市仍向好，惟短期交投略減少屬正常整固現象。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，6月樓市踏入整固期，受世界盃因素影響，加上近期金融市場較動盪，影響部分投資者入市信心，同時市場筍盤減少，不少業主叫價較進取，增加買家入市難度。
中原太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，太古城6月錄12宗成交，按月跌61.3%，純屬高位橫行期間的正常調整。屋苑上半年錄172宗買賣，較去年同期多24.6%；呎價報18,391元，按年升33.7%。
康怡花園呎價較去年同期漲近三成
中原康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑說，康怡花園6月僅錄3宗交投，按月挫78.6%。不過上半年錄76宗買賣，較去年同期多26.7%；呎價報16,106元，按年推高29.7%，升幅緊隨太古城之後。
第一城呎價重上1.5萬創近3年高
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城6月錄17宗交投，按月跌52.8%。上半年則錄157宗成交，按年多22.7%；呎價升16.5%，重上1.5萬水平，報15,148元創近3年新高。
另外7個成分屋苑上半年的呎價表現，將軍澳新都城及鴨脷洲海怡半島較去年同期漲21.8%及20.6%，報15,906及15,143元。荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及藍田麗港城則上揚19.7%、16.5%及14.5%，報11,328、14,501及12,207元。天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園分別升8.5%及6.5%，報8,791及10,176元。