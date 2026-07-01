一手半年結｜中原：錄逾1.15萬宗成交創7年新高 西沙SIERRA SEA膺「雙冠王」

本港樓市自2024年全面撤辣後，積壓多年的本地購買力全面大爆發。在本地剛需與內地南下資金的雙重推動下，2026年上半年，多個矚目新盤頻頻上演「即日沽清」熱潮，吸引大批投資者及大手客入市連環掃貨，一手交投量於5月便已提早突破1萬宗大關。
綜合市場統計，今年上半年一手市場錄得逾1.15萬宗成交，連升四年，兼創下七年以來新高；該數字僅次於2019年上半年的約1.16萬宗，成為2013年《一手住宅物業銷售條例》實施以來的歷史次高水平。與此同時，上半年一手市場總成交金額錄得逾1,400億元，較去年同期約830億元大增近七成，可謂量價齊飛。 期間，一手市場更罕見地連續三個月錄得逾2,000宗銷售，屬2019年以來首見。
一手庫存降至不足1.7萬伙 較高位減逾兩成
隨著上半年一手交投旺，發展商手上的貨尾消化速度明顯加快，積壓貨尾持續回落。截至6月，一手庫存降至不足1.7萬伙，較高位大減逾兩成。
新盤百花齊放下，各大發展商積極推盤套現。新鴻基地產(016)旗下的西沙「SIERRA SEA」第2A及2B期，上半年共售出多達1,472伙，屬期內全港唯一銷量突破千伙的新盤，涉及總金額高達92.03億元，勇奪上半年的「銷量王」兼「吸金王」寶座。發展商曾表示，項目銷售可謂「全城熱搶，閃電沽清」，連同「SIERRA SEA」系列過往期數，共12輪公開銷售均於開售當日沽清所推出單位，迄今合共售出逾3,000伙，套現逾170億元，屬「5破紀錄 ，創造歷史」。事實上，不少向隅客流向屋苑二手市場，樓價升幅亦見驚人，有單位於二手市場轉售，持貨短短一年大賺約50%。
由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」以819宗成交位列次席，套現72.64億元，呎價高見1.85萬元。至於第三至第五位，則分別為恒基地產(012)紅磡「首岸」（654宗，55.58億元）、恒地土瓜灣「壹沐」（553宗，37.35億元）及由嘉華、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」（458宗，39.35億元）。
然而，一手市場在經歷連續16個月「月月千宗」的高速消耗後，短期購買力難免被透支。加上近期缺乏大型全新盤接力，發展商策略轉趨「重價不重量」，推售新盤時頻頻加價惜售。在價格急升下市場需要時間消化，導致6月份一手交投明顯減速，全月成交不足900宗，正式中斷了連續破千宗的強勢紀錄。
下半年近萬伙新盤蓄勢待發
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，市場短暫「回氣」調節屬正常現象。展望下半年，隨着大批人才來港發展及全面撤辣效應，樓市的置業需求將持續釋放，加上北水續南下，發展商將保持積極推盤搶佔市場，估計下半年潛在一手供應量近1萬伙，全年一手成交料達2萬伙。