一手半年結｜中原：錄逾1.15萬宗成交創7年新高 西沙SIERRA SEA膺「雙冠王」

本港樓市自2024年全面撤辣後，積壓多年的本地購買力全面大爆發。在本地剛需與內地南下資金的雙重推動下，2026年上半年，多個矚目新盤頻頻上演「即日沽清」熱潮，吸引大批投資者及大手客入市連環掃貨，一手交投量於5月便已提早突破1萬宗大關。

綜合市場統計，今年上半年一手市場錄得逾1.15萬宗成交，連升四年，兼創下七年以來新高；該數字僅次於2019年上半年的約1.16萬宗，成為2013年《一手住宅物業銷售條例》實施以來的歷史次高水平。與此同時，上半年一手市場總成交金額錄得逾1,400億元，較去年同期約830億元大增近七成，可謂量價齊飛。 期間，一手市場更罕見地連續三個月錄得逾2,000宗銷售，屬2019年以來首見。