會德豐2026上半年價量齊升2.7倍 銷售額突破240億累售2022伙｜一手市況

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團成功把握樓市暢旺機遇，銷售成績再創高峰。2026年上半年，集團銷售金額已突破240億元大關，達241.6億元，並成功累售2,022伙優質單位。累售單位及銷售金額均大幅增長，是去年同期約2.7倍，可謂「價量兼備」，成績亮麗。隨着樓市持續熾熱，相信今年餘下時間的銷售成績有望打破去年紀錄，更上一層樓。

MIAMI QUAY 三個月累售逾 300 伙

回顧上半年，集團年初以港島南岸壓軸鉅作「DEEP WATER SOUTH」率先帶動銷情，項目成交暢旺，第6B期GRANDE BLANC更以8,686萬元、呎價逾5.1萬元成交四房大宅單位，成創項目成交價及呎價新高，穩佔港島南岸頂級豪宅之位。啟德PARK PENINSULA系列銷情亦持續熾熱，其中臨海項目「MIAMI QUAY」表現尤為矚目，於短短3個月內售出逾300伙，套現逾35.4億元，可謂「日日有成交」。