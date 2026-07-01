會德豐2026上半年價量齊升2.7倍 銷售額突破240億累售2022伙｜一手市況

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團成功把握樓市暢旺機遇，銷售成績再創高峰。2026年上半年，集團銷售金額已突破240億元大關，達241.6億元，並成功累售2,022伙優質單位。累售單位及銷售金額均大幅增長，是去年同期約2.7倍，可謂「價量兼備」，成績亮麗。隨着樓市持續熾熱，相信今年餘下時間的銷售成績有望打破去年紀錄，更上一層樓。
MIAMI QUAY三個月累售逾300伙
回顧上半年，集團年初以港島南岸壓軸鉅作「DEEP WATER SOUTH」率先帶動銷情，項目成交暢旺，第6B期GRANDE BLANC更以8,686萬元、呎價逾5.1萬元成交四房大宅單位，成創項目成交價及呎價新高，穩佔港島南岸頂級豪宅之位。啟德PARK PENINSULA系列銷情亦持續熾熱，其中臨海項目「MIAMI QUAY」表現尤為矚目，於短短3個月內售出逾300伙，套現逾35.4億元，可謂「日日有成交」。
黃光耀指，集團旗下優質項目銷情全線報捷，包括黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」，開售至今累售190伙，共套現35.4億元；將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列，今年至今強勢成交183伙單位，連同車位及電單車位，共吸金約13.8億元；藍田「KOKO HILLS」系列持續獲買家追捧，今年至今成交201伙，套現約21.4億元；啟德MONACO系列今年至今穩售54伙，成功套現近5.7億元。
啟德PARK PENINSULA系列累售1334伙
另外，啟德PARK PENINSULA系列今年至今累售1,334伙，套現高達159.8億元；其中「MIAMI QUAY」及「DOUBLE COAST」攜手報捷，今年至今共錄得613伙成交，共套現逾56.6億元。
黃光耀續指，展望下半年，集團將乘勝追擊，重點部署推售位於北部都會區中心位置古洞北全新項目「PARK SILICON」，同時乘著PARK PENINSULA系列的暢旺氣勢，推出壓軸之作「DOUBLE COAST II」。此外，集團旗下位於九龍塘龍庭里的超級豪宅項目「The Monet」，將舉辦專屬貴賓活動。項目分三期發展，共設4座分層住宅，提供133伙單位，並設九龍頂級豪宅中罕有的尊貴私人會所及偌大園林。