萊坊：首五個月全港寫字樓租金累升4.8% 豪宅成交按月增27.1%

2026年首五個月，本港寫字樓租賃市場持續改善，全港整體租金累升4.8%。其中，中環寫字樓市場表現最為突出，傳統中環寫字樓租金上升10.6%，而核心甲級寫字樓租金亦錄得9.0%的升幅。
市場表現主要受惠於核心區優質寫字樓供應收緊，加上租戶對中環高質素辦公空間需求持續增加，帶動租金向上。除中環外，上環、金鐘及灣仔北租金亦錄得約1至5%的溫和升幅；惟銅鑼灣等非核心區因新增供應較多，租金仍然受壓，儘管租賃活動已有改善。企業租戶的租賃策略亦出現轉變。跨國企業及金融機構憂慮未來高規格寫字樓供應有限，傾向提早續租及鎖定額外樓面，以預留未來擴充空間，帶動市場對優質辦公室需求持續增長。
九龍寫字樓上半年平均租金下跌2.06%
九龍寫字樓市場方面，租金跌幅進一步收窄，上半年平均租金下跌2.06%，較2025年下半年的3.6%跌幅有所改善。九龍中及西九龍仍然是市場最活躍的分區，帶動租戶查詢及搬遷需求，而非核心區租賃氣氛亦逐步回暖，反映需求正逐漸擴展至更多地區。
展望下半年，市場預料將逐步實現「軟着陸」。保險、銀行及金融業持續擴充，加上電子、貿易及零售等行業經營環境改善，將繼續支持租賃需求。供應方面，除預計2027年落成的Artist Square Tower外，新供應有限，有助市場吸納空置樓面，並推動租金逐步企穩。
豪宅交投活躍 一手市場持續主導
住宅市場於5月延續升勢，豪宅市場表現尤其突出。月內錄得89宗逾5,000萬元住宅成交，按月增加27.1%。今年首五個月，住宅成交總量達33,160宗。其中，一手市場錄得10,556宗成交，按年增加56.3%，明顯跑贏二手市場22,604宗，按年增長14.6%的表現，反映發展商積極推盤，成功吸納市場購買力，一手市場繼續主導整體住宅成交。
新盤方面，九龍塘「滶蘊」成為近期市場焦點，項目共推出109伙，包括價單及招標發售。截至目前，已售出60伙，最高成交呎價達56,866元。
租務市場同樣保持強勁。萊坊豪宅租金指數5月按年上升8.2%，較年初累升4.2%；差餉物業估價署住宅租金指數亦按年升5.1%，年初至今累升1.8%，反映豪宅及大眾住宅租金同步向上，租賃市場前景持續樂觀。
零售銷售連升12個月 網購持續搶佔市場
本港零售市場持續復甦，4月零售銷貨值按年上升8.6%，連續12個月錄得增長。今年首四個月累計，零售銷售額按年增加11.3%。各類商品中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物等奢侈品銷售按年大升19.8%，表現最為突出；惟本地消費仍然偏弱，百貨公司銷售按年下跌6.7%，超級市場則僅錄得3%的溫和增長。
網上零售增長持續加快，今年首四個月按年急升30.2%，佔整體零售銷售9.7%。市場預計，全年網上零售銷售額將達370億元。隨着更多內地電商平台進軍香港，市場競爭日益激烈，傳統零售渠道面臨更大挑戰。
零售物業市場表現亦持續分化。受惠於人民幣走強，內地旅客持續回流，以及財富效應帶動，高端商場表現理想，奢侈品消費保持增長；相反，中檔及民生商場則持續受網購滲透率提高及港人外遊消費增加所影響，經營壓力仍然存在。