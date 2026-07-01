萊坊：首五個月全港寫字樓租金累升4.8% 豪宅成交按月增27.1%

2026年首五個月，本港寫字樓租賃市場持續改善，全港整體租金累升4.8%。其中，中環寫字樓市場表現最為突出，傳統中環寫字樓租金上升10.6%，而核心甲級寫字樓租金亦錄得9.0%的升幅。 市場表現主要受惠於核心區優質寫字樓供應收緊，加上租戶對中環高質素辦公空間需求持續增加，帶動租金向上。除中環外，上環、金鐘及灣仔北租金亦錄得約1至5%的溫和升幅；惟銅鑼灣等非核心區因新增供應較多，租金仍然受壓，儘管租賃活動已有改善。企業租戶的租賃策略亦出現轉變。跨國企業及金融機構憂慮未來高規格寫字樓供應有限，傾向提早續租及鎖定額外樓面，以預留未來擴充空間，帶動市場對優質辦公室需求持續增長。

九龍寫字樓上半年平均租金下跌2.06% 九龍寫字樓市場方面，租金跌幅進一步收窄，上半年平均租金下跌2.06%，較2025年下半年的3.6%跌幅有所改善。九龍中及西九龍仍然是市場最活躍的分區，帶動租戶查詢及搬遷需求，而非核心區租賃氣氛亦逐步回暖，反映需求正逐漸擴展至更多地區。 展望下半年，市場預料將逐步實現「軟着陸」。保險、銀行及金融業持續擴充，加上電子、貿易及零售等行業經營環境改善，將繼續支持租賃需求。供應方面，除預計2027年落成的Artist Square Tower外，新供應有限，有助市場吸納空置樓面，並推動租金逐步企穩。

豪宅交投活躍 一手市場持續主導 住宅市場於5月延續升勢，豪宅市場表現尤其突出。月內錄得89宗逾5,000萬元住宅成交，按月增加27.1%。今年首五個月，住宅成交總量達33,160宗。其中，一手市場錄得10,556宗成交，按年增加56.3%，明顯跑贏二手市場22,604宗，按年增長14.6%的表現，反映發展商積極推盤，成功吸納市場購買力，一手市場繼續主導整體住宅成交。 新盤方面，九龍塘「滶蘊」成為近期市場焦點，項目共推出109伙，包括價單及招標發售。截至目前，已售出60伙，最高成交呎價達56,866元。

租務市場同樣保持強勁。萊坊豪宅租金指數5月按年上升8.2%，較年初累升4.2%；差餉物業估價署住宅租金指數亦按年升5.1%，年初至今累升1.8%，反映豪宅及大眾住宅租金同步向上，租賃市場前景持續樂觀。

零售銷售連升12個月 網購持續搶佔市場 本港零售市場持續復甦，4月零售銷貨值按年上升8.6%，連續12個月錄得增長。今年首四個月累計，零售銷售額按年增加11.3%。各類商品中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物等奢侈品銷售按年大升19.8%，表現最為突出；惟本地消費仍然偏弱，百貨公司銷售按年下跌6.7%，超級市場則僅錄得3%的溫和增長。 網上零售增長持續加快，今年首四個月按年急升30.2%，佔整體零售銷售9.7%。市場預計，全年網上零售銷售額將達370億元。隨着更多內地電商平台進軍香港，市場競爭日益激烈，傳統零售渠道面臨更大挑戰。