熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Jul-02 09:00
更新：2026-Jul-02 09:00

5月未補價居屋成交按月跌6.1% 利嘉閣：成交量創8個月次低｜樓市數據

分享：
5月未補價居屋成交按月跌6.1% 利嘉閣：成交量創8個月次低｜樓市數據

5月居屋第二市場中，以筲箕灣東旭苑一個未補地價低層單位的售價最高。

adblk4

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，撇除202512月及今年2月的節慶月份，居二市場的成交量由202511月批證高位至今回落約五成，主要是居二購買證的消耗及樓價回升逐步拖慢成交；而政府在四月下旬推出新一輪居屋、居二申請，鎖定居屋市場購買力，進一步壓抑交投量。綜合香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，五月份全港共錄261宗居屋第二市場買賣個案（按簽署臨時買賣合約的成交為準），較四月份的278宗按月跌6.1%，根據紀錄亦為近8個月以來次低的成交量。而五月成交總值為11.48億元，較前月11.97億元微跌約4%

adblk5
5月未補價居屋成交按月跌6.1% 利嘉閣：成交量創8個月次低｜樓市數據

5月居屋第二市場中，當中以啟德啟朗苑一個低層單位呎價最高。

5月未補價居屋平均售價439.8

售價方面，五月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約439.8萬元，較四月份的430.6萬元按月升2.1%，亦為32個月新高，僅次於2023年九月的平均作價442.4萬元。另一方面，五月份居屋第二市場中仍不乏矚目成交個案，當中以筲箕灣東旭苑一個未補地價低層單位的售價最高，實用面積約650方呎，以750萬元轉手，呎價約11,538元；若以呎價計算，則是啟德啟朗苑一個低層單位最高；該單位實用面積約456方呎，「居二」成交價為638萬元；呎價達13,991元。

adblk6
5月未補價居屋成交按月跌6.1% 利嘉閣：成交量創8個月次低｜樓市數據

價值600萬以上組別登記量逆市升72%

按物業價值劃分，五月有4個組別交投量按月錄得下跌，其中價值500600萬元以內組別登記量跌約19%，僅錄43宗；價值200300萬元以內組別登記量錄22宗，較前月跌15%。而上月交投最活躍的為價值400500萬元以內組別的未補價居屋單位，錄得89宗成交，比前月減少6%。不過，價值600萬元以上及200萬元以內兩個組別登記量分別逆市升72%25%，上月各錄31宗及5宗登記。

5月未補價居屋成交按月跌6.1% 利嘉閣：成交量創8個月次低｜樓市數據 5月未補價居屋成交按月跌6.1% 利嘉閣：成交量創8個月次低｜樓市數據

粉嶺山麗苑交投量最多 錄11宗買賣按月大升2.67

若按屋苑劃分，五月份十大榜有一屋苑成交破雙，亦有半數屋苑錄逾一倍升幅。本月居屋第二市場交投量最多的為粉嶺山麗苑，錄11宗買賣，按月大升2.67倍，而將軍澳廣明苑上月錄7宗登記，惟按月跌13%，為上月亞軍。值得一提的是，上月小西灣富景花園及馬鞍山錦豐苑各錄4倍及2倍的按月升幅，各錄5宗及宗登記；而將軍澳寶盈花園及天水圍天盛苑上月同錄1.5倍的升幅，錄5宗登記。上述表現佔優的屋苑當中，廣明苑上月成交總額涉資約3,327.6萬元，成為該月居屋第二市場交投涉資最高的屋苑；而山麗苑上月成交總額亦錄得逾2.9倍的升幅，涉資約3,207.0萬元。

adblk7

陳海潮表示，「居屋2025」原計劃於第二季進行攪珠，並提供近7,000伙單位供中籤者選購；惟攪珠預計將延後進行，料大部分居屋申請者保持按兵不動，居屋購買力被鎖起。陳海潮估計，本月「居二」成交量將延續於二百餘宗的低位徘徊，相信需待新居屋攪珠結束後，居二買家回流才有購買力支撐登記量重踏升軌。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

5月未補價居屋成交按月跌6.1% 利嘉閣：成交量創8個月次低｜樓市數據

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務