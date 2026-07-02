5月未補價居屋成交按月跌6.1% 利嘉閣：成交量創8個月次低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，撇除2025年12月及今年2月的節慶月份，居二市場的成交量由2025年11月批證高位至今回落約五成，主要是居二購買證的消耗及樓價回升逐步拖慢成交；而政府在四月下旬推出新一輪居屋、居二申請，鎖定居屋市場購買力，進一步壓抑交投量。綜合香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，五月份全港共錄261宗居屋第二市場買賣個案（按簽署臨時買賣合約的成交為準），較四月份的278宗按月跌6.1%，根據紀錄亦為近8個月以來次低的成交量。而五月成交總值為11.48億元，較前月11.97億元微跌約4%。

5月未補價居屋平均售價 439.8 萬 售價方面，五月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約439.8萬元，較四月份的430.6萬元按月升2.1%，亦為32個月新高，僅次於2023年九月的平均作價442.4萬元。另一方面，五月份居屋第二市場中仍不乏矚目成交個案，當中以筲箕灣東旭苑一個未補地價低層單位的售價最高，實用面積約650方呎，以750萬元轉手，呎價約11,538元；若以呎價計算，則是啟德啟朗苑一個低層單位最高；該單位實用面積約456方呎，「居二」成交價為638萬元；呎價達13,991元。

價值 600 萬以上組別登記量逆市升 72% 按物業價值劃分，五月有4個組別交投量按月錄得下跌，其中價值500至600萬元以內組別登記量跌約19%，僅錄43宗；價值200至300萬元以內組別登記量錄22宗，較前月跌15%。而上月交投最活躍的為價值400至500萬元以內組別的未補價居屋單位，錄得89宗成交，比前月減少6%。不過，價值600萬元以上及200萬元以內兩個組別登記量分別逆市升72%及25%，上月各錄31宗及5宗登記。

粉嶺山麗苑交投量最多 錄 11 宗買賣按月大升 2.67 倍 若按屋苑劃分，五月份十大榜有一屋苑成交破雙，亦有半數屋苑錄逾一倍升幅。本月居屋第二市場交投量最多的為粉嶺山麗苑，錄11宗買賣，按月大升2.67倍，而將軍澳廣明苑上月錄7宗登記，惟按月跌13%，為上月亞軍。值得一提的是，上月小西灣富景花園及馬鞍山錦豐苑各錄4倍及2倍的按月升幅，各錄5宗及6 宗登記；而將軍澳寶盈花園及天水圍天盛苑上月同錄1.5倍的升幅，錄5宗登記。上述表現佔優的屋苑當中，廣明苑上月成交總額涉資約3,327.6萬元，成為該月居屋第二市場交投涉資最高的屋苑；而山麗苑上月成交總額亦錄得逾2.9倍的升幅，涉資約3,207.0萬元。