芊御錄3000查詢 最快下周上載樓書｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」暫錄得約3,000個查詢，項目最快下周上載售樓說明書，目標維持7月開售。

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，目前客源以本地同區客為主，同時亦不泛內地客。

張卓秀敏續指，「芊御」傲踞元朗錦田都會低密度地段，毗鄰廣闊綠意環抱之地，坐擁優質自然景觀，締造悠然寫意的奢華生活居停。項目坐落港深發展樞紐，約30分鐘直達「南金融、北創科」雙核心，盡享北部都會區機遇。坐擁「三綫三站」交通優勢，並有多條巴士及專線小巴往來港九新界，出行便捷。項目鄰近YOHO大型購物網絡及多個商場，集購物、餐飲與休閒於一身，盡享城市便利與自然綠境兼得的優質生活。由項目步行約1至2分鐘即達4個小巴及巴士站 ，包含22條路綫覆蓋港九新界、北部都會及機場，多達13條交通路綫直達港鐵錦上路站元，15條路綫直達元朗站元，2條路綫直達興建中的凹頭站，頃刻連接「三綫三站」。其中9條路綫直達大欖轉車站，貫連多達40多條交通路綫，縱橫港九新界，而擬議中的976A巴士更點對點直達興建中的新皇崗口岸。鐵略與地面交通並行，通勤、跨境及出遊皆便捷高效。