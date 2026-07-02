7月料2100伙新盤登場 首個古洞盤出擊｜一手市況

2026年上半年，一手交投量於5月便已提早突破1萬宗大關。綜合市場統計，今年上半年一手市場錄得逾1.15萬宗成交，連升四年，兼創下七年以來新高。而踏入下半年一手新盤市場仍然暢旺，7月預計有5新盤，超過2,100伙單位可推出市場。

會德豐地產旗下古洞鄉梓路新盤「PARK SILICON」為首個出擊的古洞新盤，目標7月份開售。項目將分兩期發展，提供781伙，第1期設457伙，第2期設324伙。標準戶涵蓋一房至三房，實用面積約310至600方呎，當中兩房佔近六成。

項目標準分層住宅單位層與層之間的高度約3.5米，單位共設有6種戶型，標準分層戶型涵蓋一房、兩房、三房、三房一套戶型；另設平台特色單位及天台特色單位，實用面積由約250至760方呎。

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」，提供263伙住宅單位，提供一房至三房標準單位。項目預計短期内公布樓書、開價及開放示範單位，隨後開價，而定價預計會比同系「首匯」更高。

項目僅提供46伙，涉40伙標準戶及4伙天際特色單位。標準戶戶型涵蓋三房雙套至四房雙套，全大宅大戶設計，實用面積為1,089方呎及1,322方呎；天際特色單位實用面積為2,207方呎及2,217方呎連私家平台或天台。另設兩幢獨立門牌的洋房，每間兩層分別2,623及2,621方呎連花園及天台。

由香港興業(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣全新豪宅區「意濤」，第19-1及第19-2A期正式命名為「滿‧意」及「滿‧意2期」，已同時上載售樓說明書。兩個項目共提供490伙分層住宅單位，設一至四房間隔，而兩期項目均已取得入伙紙。

「滿‧意」提供320伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積介乎425至1,683方呎。其中，一房涉138伙，實用面積450至463方呎；兩房涉60伙，實用面積597至601方呎；三房涉96伙，實用面積954至1,061方呎。另設平台及天台戶，當中平台特色戶實用面積425至1,012方呎，涉18伙；天台特色戶實用面積1,645至1,683方呎，涉8伙。項目預計關鍵日期為2026年9月30日，樓花期約3個月。