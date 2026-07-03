6月現樓及樓花按揭齊升 中原按揭：上半年現樓按揭登記量按年大增46.3%｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據，2026年6月份現樓按揭錄得8,785宗登記，按月大幅上升13.5%（對比5月份的7,741宗），創過去46個月（近4年）新高。王美鳳指出，6月份數字錄得顯著增長，除了因為朗天苑及宏緻苑兩個項目進入按揭上會高峰期，月內合共錄得高達2,847宗現樓按揭登記外，6月份私人住宅現樓按揭登記量（5,047宗）亦較5月份（4,708宗）增加7.2%，創過去5個月新高，反映私人住宅巿場成交亦保持暢旺。另一方面，6月份樓花按揭登記量共908宗，亦按月大幅增加95.3%（對比5月份的465宗），創自去年9月（1,062宗）近9個月新高。

至於巿佔率方面，6月份中銀香港現樓按揭市佔率達35.8%，連續21個月蟬聯單月榜首；而樓花按揭市場方面，滙豐銀行以27.5%的市佔率繼續高踞第一，連續三個月成為樓花按揭冠軍。

上半年現樓按揭登記按年急增近五成 創過去 4 年同期新高 數據顯示，2026年上半年現樓按揭登記量按年大增46.3%至40,642宗，創自2022上半年(41,072宗)後半年計新高，主要受惠於年內多個大型新盤及資助房屋項目落成上會。其中中銀香港累積承辦12,703宗現樓按揭登記，以31.3%的巿佔率，持續遙遙領先榜首位置。樓花按揭登記方面，今年上半年錄得2,854宗登記，按年跌9.3%；滙豐銀行以684宗樓花按揭登記（巿佔24%）暫時領先排名第一。 王美鳳預期，儘管樓市活躍持續多個月後，最近出現盤源減少及成交稍有放緩的正常調節，今年一二手樓市交投持續暢旺，早前活躍市況正陸續反映於未來按揭登記量之上，再加上大型資助房屋項目入伙按揭上會，預期短期內按揭數字將繼續平穩向好。

現樓按揭中銀連續 21 個月稱冠 王美鳳指出，中原按揭研究部資料顯示，6月份整體現樓按揭錄得8,785宗登記，對比5月份的7,741宗大幅增加13.5%。這雙位數的增幅，除了歸功於朗天苑及宏緻苑合共2,847宗的新增登記帶動，若只計私人住宅現樓按揭登記量(撇除其他類別包括居屋入伙上會登記數字)，6月份私人住宅現樓按揭登記量達5,047宗，較5月份之4,708宗增加7.2%，亦是創過去5個月新高，反映私人住宅巿場成交保持暢旺。 整體現樓按揭登記方面，中原按揭研究部資料顯示，6月份首四位銀行巿佔率按月增1.9個百分點至80.2%，反映目前三大銀行積極推出利率低至2.73%的低息定按計劃。大型銀行憑藉在資助房屋按揭市場的優勢取得更大巿場份額，中銀香港現樓按揭巿佔率按月顯著增加2.8個百分點至市佔率35.8%，強勢保持現樓巿佔冠軍，連續21個月現樓按揭巿佔第一。滙豐銀行單月巿佔率則減少0.9個百分點至佔24.2%，排名維持第2；恒生銀行單月巿佔率增加0.1個百分點至佔13.2%，排名維持第3；渣打銀行巿佔則按月減少0.1個百分點至7%，維持第4名。

數據顯示，6月份現樓按揭巿佔率，第5至第10位依次排序為：工銀亞洲（市佔率3.7%，減1.7個百分點，排名維持第5）、交通銀行(香港)（市佔率2.7%，增0.1個百分點，排名升1位至第7）、東亞銀行（市佔率2.1%，減1個百分點，排名跌1位至第6）、華僑銀行香港（市佔率1.8%，增0.2個百分點，排名升2位至第8）、信銀國際（市佔率1.8%，與上月持平，排名維持第9）及花旗銀行（市佔率1.8%，減0.2個百分點，排名跌2位至第10）。

6 月樓花按揭登記量單月升 95.3% 王美鳳指出，中原按揭研究部資料顯示，6月份樓花按揭登記908宗，按月增加95.3%，創近5個月新高。6月份滙豐銀行樓花按揭巿佔率為27.5%，按月增加2.6個百分點，成功連續三個月蟬聯首位；同月中銀香港巿佔率按月減少0.4個百分點至21.8%，排名維持第2；恒生銀行巿佔率按月減少1.8個百分點至13.7%，排名亦維持第3。渣打銀行排名維持第4，巿佔率按月減少0.6個百分點至12.3%；工銀亞洲巿佔率為10.7%，按月減少0.5個百分點，排名維持第5。