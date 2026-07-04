6月整體樓宇買賣創26個月新高 上半年一手私樓額破1500億｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年6月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄9,428宗，總值835.21億元，較5月的8,537宗及728.43億元，分別上升10.4%及14.7%。反映整體市況暢旺，買家的入市意欲強勁，推動宗數及金額齊創2024年4月9,880宗及839.35億元後的26個月(逾2年)新高。惟6月港股受中證監整治非法跨境證券活動而回軟，發展商減慢推盤步伐，二手買賣雙方出現拉鋸，相信7月整體登記數字將下調。

上半年整體樓宇買賣登記量升 13.9% 按半年方面，2026年上半年整體樓宇買賣登記錄49,949宗，總值4,109.65億元，較2025年下半年的43,854宗及3,372.46億元，分別上升13.9%及21.9%。宗數創2021年上半年50,336宗後的5年新高，金額創2021年下半年4,433.97億元後的4年半新高。另外，今年上半年數字已達2025年全年80,702宗及6,142.77億元的61.9%及66.9%。反映今年整體樓市進一步回暖。

一手私宅交投量按月跌 17.2% 一手私人住宅方面，6月份錄1,981宗及288.4億元，較5月的2,393宗及281.4億元，分別下跌17.2%及上升2.5%，金額創2025年6月350.2億元後的12個月(1年)高位。一手交投量雖減少，但仍連續16個月處於逾一千宗水平，顯示新盤銷情理想。另外，今年上半年一手錄12,457宗及1,505.2億元，按半年升10.8%及16.2%，宗數創2004年上半年15,467宗後的22年新高，而金額則升穿2019年上半年1,358.3億元高位，創半年度歷史新高。上半年一手數字已達2025年全年20,525宗及2,255.5億元的60.7%及66.7%。反映今年多個新盤及貨尾銷售不俗。

6月份登記宗數最高的新盤是荃灣形瑨，錄381宗及26.80億元。第二位是紅磡首岸第3期，錄207宗及19.99億元。第三是土瓜灣壹沐第2期，錄199宗及14.71億元。

6月二手私宅成交量按月升 19.5% 二手私人住宅方面，6月份錄5,367宗及463.9億元，較5月的4,491宗及365.1億元，分別上升19.5%及27.1%，宗數創2021年4月5,697宗後的62個月(逾5年)新高，金額創2021年7月476.7億元後的59個月(近5年)新高，顯示二手成交活躍。另外，今年上半年二手錄26,813宗及2,122.4億元，按半年升25.5%及34.1%，宗數及金額齊創2021年上半年29,261宗及2,649.3億元後的5年新高。上半年二手數字已達2025年全年39,821宗及2,919.3億元的67.3%及72.7%。反映今年二手市況明顯升温。 大型屋苑方面，6月份嘉湖山莊錄39宗(共1.85億元)、美孚新邨錄38宗(共3.14億元)、沙田第一城錄37宗(共1.96億元)及太古城錄32宗(共4.04億元)。