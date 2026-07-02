宏安放售烏溪沙銀湖天峰商場 市值10億｜商舖市況

物業位於港鐵屯馬線烏溪沙站上蓋，無縫連接車站大堂及公共交通交匯處，交通極為便捷。憑藉與港鐵網絡的直接連接，商場每日吸納大量通勤人士、學生及周邊居民，人流穩定且持續。周邊客源腹地成熟兼具消費力，毗鄰多個大型住宅項目，覆蓋超過33,400名居民，核心客群以中產家庭及專業人士為主。

銀湖天峰商場位於烏溪沙西沙路599號，總樓面面積約52,293方呎，涵蓋地下及一樓，層高寬敞（地下4.6米，一樓4.25米），並設有20個商業車位。項目整體規模理想，適合多元零售與服務業發展。

由宏安地產(1243)持有的銀湖天峰商場（Lake Silver），委託仲量聯行為獨家代理，將按現狀連同現有租約公開放售，市場估值約為10億元。

目前該商場出租率達100%，租金收入穩健，提供高度可見的穩定現金流。商場租戶組合以民生必需品及高頻消費為主，包括知名生活超市、連鎖餐飲、街市、生活服務及知名國際幼稚園等等，與周邊社區需求高度契合。

另一方面，區內發展前景亮麗。本項目配套公共交通轉乘接駁巴士或小巴前往毗鄰的西沙大型住宅項目為新界東25年來最大型住宅發展，提供約9,700個單位，預計新增逾20,000名居民，首批住戶已於2025年12月起陸續入伙，料將進一步帶動區內零售需求。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，馬鞍山一帶具規模的優質民生商場供應有限。銀湖天峰商場憑藉港鐵上蓋的優越地段、100%出租率及穩健租戶結構，不僅可為投資者帶來即時而穩定的租金回報，同時亦具備長線資本升值潛力。隨著西沙大型住宅項目逐步落成及人口持續流入，將進一步提升區內消費動力，為項目長遠表現提供有力支撐。

據悉，商場由由宏安地產於2019年以6.53億元向信和購入，現時市場估值將會較買入價高逾5成，帳面可賺3.47億元。