佐敦上海街商住物業全幢連部分業權放售

高力宣佈獲業主委託為首席代理公開出售位於香港佐敦上海街165號全幢及上海街163號1樓、3樓、5樓及天台。物業將以「現狀」及部份連租約形式出售。

是次出售的物業組合包含 8個住宅單位及 1個地舖。住宅總實用面積約 4,069方呎，地舖建築面積則約 700方呎 。目前除地舖外，住宅部分已全部租出，帶來即時且穩定的租金收入。

高力香港資本市場及投資服務部高級經理何建賢表示，是次放售的物業坐落於西九龍核心地段，交通網絡四通八達，步行至佐敦或柯士甸港鐵站僅需5至7分鐘，並鄰近彌敦道及佐敦道兩大交通主幹道；車程亦僅需5分鐘即可直達高鐵西九龍站，瞬間連接中國內地各大主要城市。鑑於九龍區鄰近多間知名大學，配合本港勞動市場及服務行業人才增長，物業極具發展為專用學生宿舍或優質員工居所的潛力，能為投資者提供穩定可靠的租金收入及資產增值空間。